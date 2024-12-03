وزير الخارجية يلتقي مجموعة من السياسيين وممثلي المجتمع المدني خلال زيارته لـ بورسودان - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يلتقي مجموعة من السياسيين وممثلي المجتمع المدني خلال زيارته لـ بورسودان - أخبار كلمتك

التنمية الثقافية تُعلن القائمة القصيرة للفنانين المرشحين للمشاركة في سيمبوزيوم أسوان - أخبار كلمتك

التنمية الثقافية تُعلن القائمة القصيرة للفنانين المرشحين للمشاركة في سيمبوزيوم أسوان - أخبار كلمتك

شعبة العطارة: أسعار الفلفل الأسود تعود للارتفاع في الأسواق - أخبار كلمتك

شعبة العطارة: أسعار الفلفل الأسود تعود للارتفاع في الأسواق - أخبار كلمتك

صادرات الصناعات الكيماوية تسجل 6.5 مليار دولار خلال 9 أشهر - أخبار كلمتك

صادرات الصناعات الكيماوية تسجل 6.5 مليار دولار خلال 9 أشهر - أخبار كلمتك

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 03- 12- 2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 03- 12- 2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

غرفة القاهرة التجارية تشارك في فعاليات الأسبوع الكويتي الـ15 - أخبار كلمتك

غرفة القاهرة التجارية تشارك في فعاليات الأسبوع الكويتي الـ15 - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يلتقي مجموعة من السياسيين وممثلي المجتمع المدني السوداني (صور) - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يلتقي مجموعة من السياسيين وممثلي المجتمع المدني السوداني (صور) - أخبار كلمتك

تحذيرات من تعرض اليمن لهذا الامر - أخبار كلمتك

تحذيرات من تعرض اليمن لهذا الامر - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:52 - سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:52 - سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

أحمد سليمان رئيسا لبعثة الزمالك في نيجيريا لمواجهة إنيمبا - أخبار كلمتك

أحمد سليمان رئيسا لبعثة الزمالك في نيجيريا لمواجهة إنيمبا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

كأس ألمانيا، شوط أول سلبي بين بايرن موينخ وليفركوزن (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
كأس ألمانيا، شوط أول سلبي بين بايرن موينخ وليفركوزن (صور) - أخبار كلمتك

كأس ألمانيا، شوط أول سلبي بين بايرن موينخ وليفركوزن (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 10:51 مساءً - انتهي الشوط الأول من مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن بالتعادل السلبي مساء اليوم الثلاثاء في ثمن نهائي كأس ألمانيا، يحتضنها ملعب أليانز أرينا.

وشهدت أحداث الشوط الأول تلقي مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ بطاقة حمراء في الدقيقة 17. 

474b4f0b88.jpg
c7e7e00bb8.jpg
7a46088edb.jpg
cdaa7d595d.jpg

تشكيل بايرن ميونخ 

الصورة

تشكيل باير ليفركوزن

3a846e89cf.jpg

تاريخ مواجهات بايرن ميونخ وليفركوزن في كأس ألمانيا 

وعلى الرغم من معاناة بايرن ميونخ في مواجهاته الأخيرة أمام باير ليفركوزن، إلا أن البافاري يملك سجلًا مميزًا في المواجهات المباشرة في كأس ألمانيا.

ولم يخسر البايرن أمام ليفركوزن سوى مرة واحدة في 7 مواجهات سابقة بينهما في الكأس، وجاءت تلك الخسارة في ربع نهائي موسم (2008-2009) بنتيجة (4-2).

وآخر مرة استقبل فيها بايرن ميونخ نظيره ليفركوزن في الكأس كان في مارس 2003، وتحديدًا في نصف النهائي، وفاز البافاري حينها (3-1) في طريقه نحو التتويج باللقب.

أرقام قبل مواجهة بايرن ميونخ ضد ليفركوزن 

يقدم البايرن مستويات مميزة في كأس ألمانيا، بالفوز في الدور الأول على أولم الناشط في الدرجة الثانية (4-0)، قبل أن يتفوق على ماينز في الدور الثاني بنفس النتيجة.

وآخر مرة نجح فيها البايرن في تسجيل 4 أهداف على الأقل في مباراتين متتاليتين في كأس ألمانيا، كان في ربع نهائي ونصف نهائي موسم (2017-2018) بالفوز بنتيجة (6-0) أمام باديربورن وبعدها (6-2) على ليفركوزن بالذات.

نجح البايرن في تجاوز ثمن نهائي كأس ألمانيا في آخر 14 مرة وصل فيها إلى ذلك الدور، ويعود آخر سقوط له في تلك المرحلة إلى ديسمبر 2006 بالخسارة أمام ألمانيا آخن (4-2)، ولكن هذه هي ثاني مرة يصل فيها البايرن إلى ثمن النهائي الكأس في آخر 5 سنوات.

تعد مباراة اليوم هي أول مواجهة يخوضها البايرن في آخر 7 سنوات أمام حامل لقب كأس ألمانيا، ونجح البايرن في آخر مواجهة في الفوز على دورتموند (2-1) في ديسمبر 2017.

وتمكن البايرن في التغلب على حامل لقب الكأس في آخر 5 مواجهات، وتعود آخر هزيمة للسقوط أمام شالكة في نصف نهائي موسم (2001-2002) بهدفين دون رد.

وإذا شارك توماس مولر في لقاء اليوم، فسيعادل أوليفر كان بخوض 68 مباراة في الكأس، ولا يتفوق على الثنائي سوى ميركز فوتافا (79) وشارلي كوربيل (70).

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

غرامة تصل إلى 10 ملايين، رابطة الأندية تعلق على أزمة مباراة الأهلي وإنبي (فيديو) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق