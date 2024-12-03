غزل المحلة يعلن تشكيل الجهاز الفني المؤقت بعد رحيل أحمد عيد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 10:51 مساءً - أعلن مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة وليد خليل، تعيين جهاز فني مؤقت لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وذلك بعد رحيل أحمد عيد عبد الملك رسميا عن تدريب الفريق.

ويتكون الجهاز الفني المؤقت لفريق غزل المحلة بتواجد عصام محيسن في منصب المدير الفني، ومحمود صبحي - مدرب عام، أشرف شيحه - مدرب مساعد ، محمود شفيق - مدرب حراس، السعيد العدل - مخطط أحمال.

وكان مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة وليد خليل قد أعلن في بيان رسميا عن قبول الاعتذار الذي قدمه أحمد عيد عبد الملك عن الاستمرار في مهام عمله مديرًا فنيًا لزعيم الفلاحين.

وتقدم مجلس الإدارة غزل المحلة في بيانه بالشكر لـ أحمد عيد ولجهازه المعاون على الفترة التي قضوها في نادي غزل المحلة متمنين لهم التوفيق في مشاريعهم المقبلة.

أحمد عيد يتقدم بالاعتذار عن الاستمرار في تدريب المحلة

تقدم أحمد عيد عبد الملك مدرب فريق غزل المحلة باعتذاره عن الاستمرار في القيادة الفنية لزعيم الفلاحين وذلك عقب الخسارة أمام الزمالك برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهم علي ملعب المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وأعلن عبد الملك اعتذاره عن الاستمرار في تدريب غزل المحلة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا: "شكرًا جماهير غزل المحلة على الدعم في كل الأوقات خلال ما يقرب من عام كامل، وشكرًا وليد خليل على الدعم اللا محدود ليا بشكل خاص وللنادي واللاعبين والأجهزة بشكل عام".

وأضاف: "أتمنى التوفيق للنادي واللاعبين ومجلس الإدارة فالقادم إن شاء الله، عملنا كل إلى في مقدرتنا علشان نرفع من شأن النادي وتعبنا جدًا في تكوين فريق جيد وفي الاخر التوفيق مش معانا من بعد صعودنا بالفريق للممتاز بين الكبار، ومكانه الطبيعي".

وأكمل: “ اعتذر عن الاستمرار بالاتفاق وفك التعاقد بالتراضي مع النادي وهفضل دايمًا داعم لنادي غزل المحلة كمحب ومشجع وان شاء الله ربنا يوفق الجميع”.

مشوار أحمد عيد مع المحلة في الدوري الممتاز

وقاد أحمد عيد عبد الملك غزل المحلة في الدوري الممتاز في 4 لقاءات قبل ان يعتذر عن الاستمرار في منصب المدير الفني للفريق، حيث نجح في تحقيق فوز وحيد رفقة زعيم الفلاحين علي حساب الجونة بهدف نظيف، بينما تعادل مع الإسماعيلي سلبيًّا، فيما خسر أمام طلائع الجيش بنتيجة 3-2 والزمالك بنتيجة 4-0.

الزمالك يفوز على غزل المحلة برباعية

وحقق الزمالك فوزا عريضا أمام غزل المحلة على ملعبه برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد غزل المحلة ضمن مواجهات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل رباعية الزمالك في مرمى غزل المحلة اللاعب ناصر منسي “هدفين” في الدقيقتين 18 و22، وزيزو في الدقيقة 73 من ركلة جزاء، واختتم حسام عبد المجيد الرباعية البيضاء في الدقيقة 79.

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