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الهلال السعودي يكتسح الغرافة القطري 3-0 بدوري أبطال آسيا - أخبار كلمتك

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الهلال السعودي يكتسح الغرافة القطري 3-0 بدوري أبطال آسيا - أخبار كلمتك

الهلال السعودي يكتسح الغرافة القطري 3-0 بدوري أبطال آسيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 10:35 مساءً - اكتسح الهلال السعودي ضيفه الغرافة القطري بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، ليسترد الزعيم صدارة مجموعة الغرب.

الهلال يكتسح الغرافة

واستفاد الهلال من هدف نجمه البرازيلي ماركوس ليوناردو عند الدقيقة 18، والثنائي الصربي، ألكسندر ميتروفيتش وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقتين 81 و85 على الترتيب، ليرفع الفريق رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن أهلي جدة الذي يمتلك نفس رصيد النقاط.

ودخل الهلال مباراة اليوم بعدما سبق أن حسم تأهله إلى الدور ثمن النهائي، ليعود الأزرق إلى درب الانتصارات سريعًا بعد تعادله مع السد القطري بهدف لمثله الجولة الماضية، وهو التعادل الوحيد للفريق.


 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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