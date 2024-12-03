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برشلونة يكتسح مايوركا 5-1 في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

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برشلونة يكتسح مايوركا 5-1 في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

برشلونة يكتسح مايوركا 5-1 في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 10:14 مساءً - فاز برشلونة على ريال مايوركا بنتيجة 5-1 في مباراة الفريقين مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وسجل فيران توريس الهدف الأول لبرشلونة في مرمى ريال مايوركا بالدقيقة 11 وتعادل مايوركا بالدقيقة 44 عن طريق موريكي.

وفي الشوط الثاني سجل البارسا 4 أهداف عن طريق رافيينا وفرانكي دي يونج وباو فيكتور.

 تشكيل برشلونة أمام مايوركا  

حراسة المرمى: بينيا.

خط الدفاع: كوندي، كوبارسي، إينيجو مارتينيز، بلدي.

خط الوسط: كاسادو، بيدري، أولمو، لامين يامال. 

خط الهجوم: رافينيا، فيران توريس.

موعد مباراة برشلونة ومايوركا في الدوري الإسباني

وانطلقت مباراة برشلونة ومايوركا في الدوري الإسباني في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، 9 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ومايوركا اليوم في الدوري الإسباني

تذاع مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويحتل برشلونة حاليًا صدارة الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة، في حين أن مايوركا لديه 24 نقطة في المركز السادس.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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