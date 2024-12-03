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التشكيل الرسمي لمباراة ميلان ضد ساسولو في كأس إيطاليا - أخبار كلمتك

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التشكيل الرسمي لمباراة ميلان ضد ساسولو في كأس إيطاليا - أخبار كلمتك

التشكيل الرسمي لمباراة ميلان ضد ساسولو في كأس إيطاليا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 10:14 مساءً - كشف باولو فونسيكا مدرب ميلان، عن تشكيل فريقه لمباراة الليلة أمام ساسولو، الذي ينشط بدوري الدرجة الثانية، على ملعب سان سيرو، في إطار منافسات دور الـ16 لكأس إيطاليا.

وقرر فونسيكا الاحتفاظ ببعض لاعبي الفريق الأساسيين على دكة البدلاء مثل الحارس ماينان، والظهير ثيو هيرنانديز، بينما يقود رافائيل لياو وتامي أبراهام هجوم الفريق بلقاء الليلة. 

 

تشكيل ميلان في مواجهة ساسولو

ويبدأ فريق أي سي ميلان مباراته أمام ساسولو بتشكيل يضم كل من:

سبورتيلو، كالابريا، توموري، بافلوفيتش، تيراتشيانو، فوفانا، رايندرز، تشوكويزي، لوفتوس تشيك، لياو، أبراهام.

 

تشكيل ساسولو أمام ميلان

أما فريق ساسولو فيبد مباراته أمام ميلان بتشكيل مكون من:

ساتالينو، باز، أودينتال، موهاريموفيتش، بيراجنولو، يانوني، أوبيانج، كاليجارا، فولباتو، مولاتيري، انتيستي.

جدير بالذكر أن هذه المرحلة من البطولة لا يوجد بها وقت إضافي، لذا، إذا انتهى الوقت الأصلي بالتعادل، فسيتجه الفريقان للعب ركلات الترجيح.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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