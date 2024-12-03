الرياضة - 09:48 - ما موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 09:48 مساءً - موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد.. يشهد ستاد سان جيمس بارك، مواجهة قوية تجمع بين فريقي ليفربول ونيوكاسل، ضمن الجولة 14 من عمر منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويبحث ليفربول عن الابتعاد بصدارة جدول ترتيب البطولة المحلية المرموقة والعريقة، لكونه يمتلك 25 نقطة، بفارق تسع نقاط عن أرسنال أقرب منافسيه، و11 نقطة عن مانشستر سيتي.

وبالتالي يخطط أرني سلوت، مدرب الريدز، لتحقيق الفوز ومواصلة سلسلة الانتصارات لاستعادة اللقب الغالي الغائب عن الشياطين الحمر منذ ثلاثة أعوام.

ويعتمد سلوت علي عدد من أسلحة التهديف ومفاتيح اللعب الخطيرة التي تتمثل في مجموعة من أفضل هدافي العالم، وفي مقدمتهم الفرعون المصري محمد صلاح، الجناح الأسطوري للريدز، بجانب لويس دياز وداروين نوينز وكورتس جونز، بجانب بعض المخضرمين في المراكز الأخري، مثل: الحارس كايمهين كيهلر وكونر برادلي وإبراهيما كوناتيه وفيرجيل فان دايك وكوستاس تسيميكاس وأليكسس ماك أليستر.

وفي المقابل فإن الطموحات البسيطة لنيوكاسل من الممكن أن تمنح الأفضلية للريدز، خاصةً أن كتيبة المدرب إيدي هاو تبحث فقط عن تحقيق نتيجة تبتعد معها عن دوامة الهبوط إلي الدرجة الثانية، والتقدم نحو المنطقة الدافئة بجدول البطولة المحلية الإنجليزية،

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

تنطلق في تمام التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، من مساء غدًا “الأربعاء”، مواجهة ليفربول ونيوكاسل يونايتد، ضمن الأسبوع الرابع عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب سانت جيمس بارك.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة ليفربول ونظيره نيوكاسل يونايتد، ضمن الأسبوع الرابع عشر من البريميرليج، عبر قناة beIN Sports HD 2، بتعليق علي محمد علي.