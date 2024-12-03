الرياضة - 09:48 - نوة قاسم تضرب الإسكندرية.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا الأربعاء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 09:48 مساءً - حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد، وحالة الطقس المتوقعة غدا الأربعاء 4 ديسمبر 2024، تزامنا مع نوة قاسم التي تضرب الإسكندرية والمدن الساحلية بداية من الغد وتستمر لمدة 5 أيام متواصلة.

حالة الطقس غدًا الأربعاء 4 ديسمبر2024

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن يسود طقس بارد ليلًا، وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ونوهت الأرصاد، إلى ضرورة توخي الحذر نظرًا لتكون الشبورة المائية صباحًا، على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما يتسبب في انعدام الرؤية على بعض الطرق.

فرص سقوط الأمطار

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن هناك توافر لفرص سقوط الأمطار الخفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

حالة البحرين

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

موعد نوة قاسم

ومن المقرر، أن تبدأ نوة قاسم غدا الأربعاء وتستمر لمدة 5 أيام متواصلة، وفقًا لجدول هيئة ميناء الإسكندرية، حيث تشتهر بأنها أصعب نوات الشتاء، نظرًا لما تصاحبها من أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة واضطراب في البحر.

ما هي نوة قاسم؟

وتعرف نوة قاسم، بأنها واحدة من أشهر النوات الخريفية في مدينة الإسكندرية وسواحل مصر الشمالية، وأُطلق عليها هذا الاسم ارتباطًا باسم الشيخ قاسم، والذي اشتهر بارتباط توقيت هذه النوة بحادثة غرق سفينة تجارية كانت مملوكة له.

درجات الحرارة غدا الأربعاء

درجات الحرارة غدا الأربعاء 4 ديسمبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 22 14 العاصمة الإدارية 22 13 6 أكتوبر 21 12 بنها 22 13 دمنهور 22 12 وادي النطرون 22 12 كفر الشيخ 21 14 المنصورة 21 13 الزقازيق 22 12 شبين الكوم 21 13 طنطا 21 13 دمياط 22 15 بورسعيد 22 14 الإسماعيلية 23 10 السويس 22 11 العريش 22 08 رفح 21 09 رأس سدر 24 11 نخل 19 03 كاترين 16 02 الطور 23 11 طابا 20 06 شرم الشيخ 25 17 الإسكندرية 23 11 العلمين 22 11 مطروح 21 12 السلوم 20 09 سيوة 21 09 رأس غارب 25 13 الغردقة 26 14 سفاجا 25 14 مرسى علم 25 15 شلاتين 26 16 حلايب 24 18 أبو رماد 25 16 رأس حدربة 24 18 الفيوم 22 11 بني سويف 22 10 المنيا 22 11 أسيوط 22 09 سوهاج 23 10 قنا 24 10 الأقصر 24 10 أسوان 25 11 الوادي الجديد 24 10 أبو سمبل 25 11