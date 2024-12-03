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سام مرسي أساسيا، التشكيل الرسمي لمباراة إبسويتش تاون ضد كريستال بالاس - أخبار كلمتك

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سام مرسي أساسيا، التشكيل الرسمي لمباراة إبسويتش تاون ضد كريستال بالاس - أخبار كلمتك

سام مرسي أساسيا، التشكيل الرسمي لمباراة إبسويتش تاون ضد كريستال بالاس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 09:18 مساءً - الدوري الإنجليزي، أعلن كيران ماكينا المدير الفني لفريق إبسويتش تاون، وأوليفر جلاسنر مدرب كريستال بالاس تشكيل فريقيهما للمواجهة المرتقبة التي تجمعهما بعد قليل ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

تشكيل إبسويتش تاون ضد كريستال بالاس 

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تشكيل كريستال بالاس ضد إبسويتش تاون 

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يتصدر فريق ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، ويليه آرسنال في المركز الثاني برصيد 25 نقطة، بفارق الأهداف عن تشيلسي في المركز الثالث وذلك قبل انطلاق الجولة الرابعة عشر.

ويحتل برايتون المركز الرابع في ترتيب البطولة برصيد 23 نقطة، بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي صاحب المركز الخامس برصيد 23 نقطة، ويليهم نوتنجهام فورست في المركز السادس برصيد 22 نقطة.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ14

1- ليفربول 34  نقطة
2- آرسنال 25  نقطة
3- تشيلسي 25  نقطة
4- برايتون 23  نقطة
5- مانشستر سيتي 23  نقطة
6- نوتينغهام فورست 22  نقطة
7- توتنهام هوتسبير 20  نقطة
8- برينتفورد 20  نقطة
9- مانشستر يونايتد 19  نقطة
10- فولهام 19  نقطة
11- نيوكاسل يونايتد 19  نقطة
12- أستون فيلا 19  نقطة
13- بورنموث 18  نقطة
14- وست هام يونايتد 15  نقطة
15- إيفرتون 11 نقطة
16- ليستر سيتي 10 نقاط
17- كريستال بالاس 9 نقاط
18- وولفرهامبتون 9 نقاط
19- إبسويتش تاون 9 نقاط
20- ساوثهامتون 5 نقاط

 

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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