لجنة الحكام باتحاد الكرة تستعد لتقديم استقالتها لمجلس أبو ريدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 09:18 مساءً - اتحاد الكرة، كشف مصدر مقرب من لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة ياسر عبد الرؤوف، أن الأخير ينوي تقديم إستقالته لمجلس الجبلاية الجديد برئاسة هاني أبو ريدة، لرفع الحرج عن المجلس ومنحه الحرية الكاملة من أجل تشكيل لجنة الحكام الجديدة التي يرى أنها ستخدم خططه وطموخاته في تطوير الكرة المصرية وفي المقدمة منها منظومة التحكيم

موعد تقديم لجنة الحكام باتحاد الكرة إستقالتها

وبحسب المصدر، فإن ياسر عبد الرؤوف حدد العاشر من ديسمبر الجاري موعدا لتقديم إستقالة لجنة الحكام لمجلس هاني أبو ريدة، لاسيما أن هذا الموعد هو الذي كان يفترض أن تجرى فيه إنتخابات اتحاد الكرة قبل أن تحسم قائمة أبو ريدة انتخابات اتحاد الكرة بالتزكية.

ياسر عبد الرؤوف، كلمتك

تحديث معدات تقنية الفار

على صعيد آخر، اتفق جمال علام مع الشركة المسؤولة عن تقنية الفار علي تحديث المعدات المستخدمة حاليا في الدوري المصري، ليحل محلها النسخة الأحدث المستخدمة في الدوريات الأوروبية الكبرى حسب بيان للمجلس.

وأعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للاتحاد في خطوة نحو تطوير البنية التحتية الرقمية للكرة المصرية.

توفير تجربة رقمية متكاملة

يهدف هذا الإطلاق إلى تقديم تجربة رقمية متكاملة لعشاق كرة القدم المصرية، حيث يوفر الموقع الجديد أحدث الأخبار والتقارير حول المنتخبات الوطنية والأندية المحلية، بالإضافة إلى جدول المباريات والنتائج، وأرشيفًا شاملًا لتاريخ كرة القدم المصرية.

كما يشمل الموقع الجديد العديد من الميزات التفاعلية التي تتيح للمستخدمين المشاركة في الاستفتاءات والمسابقات، والتواصل مع الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل مباشر.

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