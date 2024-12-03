السعودية وفرنسا تترأسان مؤتمرًا لإقامة الدولة الفلسطينية - أخبار كلمتك

السعودية وفرنسا تترأسان مؤتمرًا لإقامة الدولة الفلسطينية - أخبار كلمتك

أحمد السباعي: معرض "فوود أفريكا" فرصة لتعميق الصناعات الغذائية - أخبار كلمتك

أحمد السباعي: معرض "فوود أفريكا" فرصة لتعميق الصناعات الغذائية - أخبار كلمتك

شريف الصياد: الصناعات الخضراء تسهم في تعزيز تنافسية منتجاتنا بالأسواق العالمية - أخبار كلمتك

شريف الصياد: الصناعات الخضراء تسهم في تعزيز تنافسية منتجاتنا بالأسواق العالمية - أخبار كلمتك

سام مرسي أساسيا، التشكيل الرسمي لمباراة إبسويتش تاون ضد كريستال بالاس - أخبار كلمتك

سام مرسي أساسيا، التشكيل الرسمي لمباراة إبسويتش تاون ضد كريستال بالاس - أخبار كلمتك

لجنة الحكام باتحاد الكرة تستعد لتقديم استقالتها لمجلس أبو ريدة - أخبار كلمتك

لجنة الحكام باتحاد الكرة تستعد لتقديم استقالتها لمجلس أبو ريدة - أخبار كلمتك

التشكيل الرسمي لقمة بايرن ميونخ وليفركوزن في كأس ألمانيا - أخبار كلمتك

التشكيل الرسمي لقمة بايرن ميونخ وليفركوزن في كأس ألمانيا - أخبار كلمتك

درجات الحرارة غدا الأربعاء 4 - 12- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة غدا الأربعاء 4 - 12- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

«الصحفيين» تُكرم الإعلامي أسامة كمال - أخبار كلمتك

«الصحفيين» تُكرم الإعلامي أسامة كمال - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:15 - خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025.. وطريقة الحصول على كود الطالب - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:15 - خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025.. وطريقة الحصول على كود الطالب - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:15 - مصدر سوري: وصول تعزيزات عسكرية إلى «حماة» للتصدي لهجمات التنظيمات الإرهابية - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:15 - مصدر سوري: وصول تعزيزات عسكرية إلى «حماة» للتصدي لهجمات التنظيمات الإرهابية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

لجنة الحكام باتحاد الكرة تستعد لتقديم استقالتها لمجلس أبو ريدة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
لجنة الحكام باتحاد الكرة تستعد لتقديم استقالتها لمجلس أبو ريدة - أخبار كلمتك

لجنة الحكام باتحاد الكرة تستعد لتقديم استقالتها لمجلس أبو ريدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 09:18 مساءً - اتحاد الكرة، كشف مصدر مقرب من لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة ياسر عبد الرؤوف، أن الأخير ينوي تقديم إستقالته لمجلس الجبلاية الجديد برئاسة هاني أبو ريدة، لرفع الحرج عن المجلس ومنحه الحرية الكاملة من أجل تشكيل لجنة الحكام الجديدة التي يرى أنها ستخدم خططه وطموخاته في تطوير الكرة المصرية وفي المقدمة منها منظومة التحكيم 

موعد تقديم لجنة الحكام باتحاد الكرة إستقالتها

وبحسب المصدر، فإن ياسر عبد الرؤوف حدد العاشر من ديسمبر الجاري موعدا لتقديم إستقالة لجنة الحكام لمجلس هاني أبو ريدة، لاسيما أن هذا الموعد هو الذي كان يفترض أن تجرى فيه إنتخابات اتحاد الكرة قبل أن تحسم قائمة أبو ريدة انتخابات اتحاد الكرة بالتزكية.

ياسر عبد الرؤوف، كلمتك

تحديث معدات تقنية الفار

على صعيد آخر، اتفق جمال علام مع الشركة المسؤولة عن تقنية الفار علي تحديث المعدات المستخدمة حاليا في الدوري المصري، ليحل محلها النسخة الأحدث المستخدمة في الدوريات الأوروبية الكبرى حسب بيان للمجلس.

وأعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للاتحاد في خطوة نحو تطوير البنية التحتية الرقمية للكرة المصرية.

توفير تجربة رقمية متكاملة 

 يهدف هذا الإطلاق إلى تقديم تجربة رقمية متكاملة لعشاق كرة القدم المصرية، حيث يوفر الموقع الجديد أحدث الأخبار والتقارير حول المنتخبات الوطنية والأندية المحلية، بالإضافة إلى جدول المباريات والنتائج، وأرشيفًا شاملًا لتاريخ كرة القدم المصرية.

كما يشمل الموقع الجديد العديد من الميزات التفاعلية التي تتيح للمستخدمين المشاركة في الاستفتاءات والمسابقات، والتواصل مع الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل مباشر.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

3 عقوبات تنتظر الأهلي حال انسحابه من كأس الرابطة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق