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الرياضة - 09:15 - خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025.. وطريقة الحصول على كود الطالب - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:15 - خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025.. وطريقة الحصول على كود الطالب - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:15 - خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025.. وطريقة الحصول على كود الطالب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 09:15 مساءً - استمارة الشهادة الإعدادية 2025.. يستعد طلاب الشهادة الإعدادية 2025 لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر بدؤها مطلع الشهر المقبل، لذلك يرغبون في معرفة طريقة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025 إلكترونيًا ورابط التقديم والأوراق المطلوبة.

موعد تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موعد تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 للطلاب بدأ اعتبارًا من يوم 1 ديسمبر الجاري ويستمر حتى الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، مشددة على الطلاب بضرورة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025 لأداء الامتحانات.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

رابط تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وأوضحت الوزارة، أن طلاب الصف الثالث الإعدادي يمكنهم تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم وذلك من خلال الضغط هنـــــــــا.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

أوراق تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

- طباعة اسم الطالب رباعي على الصور.

- أصل شهادة الميلاد مع 5 صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء مقاس 4×6.

- أصل إيصال رسوم المصروفات المدرسية، مع نسختين منه.

- أصل إيصال رسوم الامتحان تسدد في البريد، مع نسختين منه.

- صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر مدون عليها رقم التليفون.

- استمارة التقدم الإلكترونية.

- يتم وضع كافة الأوراق في حافظة بلاستيك للمدرسة.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

طريقة الحصول على كود الطالب لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

ويستطيع الطالب الحصول على كود تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025 عن طريق الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم وذلك من خلال الخطوات الآتية:

- زيارة موقع التربية والتعليم والتعليم الفني.

- اختيار أيقونة «خدمات كود الطالب».

- كتابة الرقم القومي للطالب في الخانة المخصص لذلك.

- وأخيرًا اضغط على استعلام لمعرفة الكود الخاص بك.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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