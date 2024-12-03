الرياضة - 09:15 - مصدر سوري: وصول تعزيزات عسكرية إلى «حماة» للتصدي لهجمات التنظيمات الإرهابية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 09:15 مساءً - أكد مصدر عسكري سوري، وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مدينة «حماة» لتعزيز القوات الموجودة على الخطوط الأمامية والتصدي لأي محاولة هجوم قد تشنها التنظيمات الإرهابية المسلحة.

جاء ذلك في تصريح للمصدر العسكري أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الثلاثاء.

من جهته، أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم الثلاثاء، أن إيران قد تدرس إرسال قوات إلى سوريا في حال طلبت الحكومة السورية ذلك.

وأوضح عراقجي في تصريحات خلال زيارته لتركيا، حيث أجرى محادثات مع الرئيس السوري بشار الأسد، أن إيران تؤكد دعمها الكامل للرئيس الأسد وللحكومة السورية والشعب السوري.

كما شدد على أهمية حماية «إنجازات مسار أستانا»، الذي تم بموجبه وقف إطلاق النار في منطقة إدلب عام 2020 برعاية روسيا وإيران وتركيا.