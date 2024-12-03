الرياضة - 09:15 - زيادة المعاشات.. اعرف حتقبض كام في يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 09:15 مساءً - حقيقة زيادة المعاشات في يناير 2025.. تصدرت اهتمام الكثير من المواطنين خلال الساعات الماضية، حيث يتساءلون عن حقيقة زيادة المعاشات وطريقة الاستعلام، وكم هو الحد الأدنى والأقصى للزيادة، ومن هم المستحقين لزيادة المعاشات؟ وهل تنطبق على الجميع.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص زيادة المعاشات، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه.

وأوضحت الهيئة، في بيان أمس الإثنين، أنه تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 14500 جنيه بدلًامن 12600 جنيه وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2025.

وقال سامي عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في تصريحات تلفزيونية: «رفع الأجر التأميني يستهدف زيادة المعاشات بعد خروج الموظف من الخدمة.. ومن حق الموظف طلب الحصول على زيادة المعاش الإضافي في حال استحقاق المعاش الأصلي».

زيادة المعاشات يناير 2025

وفيما يتعلق بـ زيادة المعاشات 2025 لفتت «هيئة التأمين الاجتماعي» إلى أنه سيترتب على ذلك رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارا من 1 يناير 2025 ليصبح 1495 جنيه بدلاً من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيه.

وأكدت أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، يأتي في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعي بهدف تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند إنتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

وأوضح نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي: «هناك فئات ستستفيد من هذا القرار الذي يتضمن زيادة في الحد الأدنى للمعاش وكذلك تعديل في حدود أجر الاشتراك التأميني، كما أن هذا التعديل سيشمل كافة المؤمن عليهم بدءًا من بداية العام المقبل، وهذا القرار لن يشمل المستفيدين من مشروع تكافل وكرامة».

وأضاف أن كل شخص مؤمن عليه سيتحمل 11% من قيمة الزيادة الجديدة، كما أشار إلى أن هناك العديد من الفئات التي ستستفيد من هذا القرار، أبرزها العمالة غير المنتظمة، وأي موظف أو مؤمن عليه تنتهي خدمته في 1 يناير 2025.

وتابع «عبد الهادي» أن عدد المستفيدين من المعاشات يتجاوز 11 مليون مستفيد، موضحًا أن المعاش الإضافي يشير إلى المبلغ الذي يتجاوز الحد الأقصى للمعاش، ويمكن للمستفيد الحصول عليه بمجرد أن يتقاضى معاشه الأصلي.

موعد صرف معاشات يناير 2025 بالزيادة الجديدة

ووفقًا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية يحل موعد صرف معاشات يناير 2025 مع اليوم الأول من الشهر، الموافق الأربعاء 1 يناير 2025، حيث إنه تطبيقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر برقم 148 لسنة 2019، يتم صرف المعاشات المحولة على البريد والبنوك أول يوم من كل شهر من مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية إضافة إلى المحافظ الإلكترونية وماكينات الصرف الآلي.

طريقة الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي

ويستطيع أصحاب المعاشات الاستعلام عن زيادة المعاشات بالرقم القومي، وكل ما يتعلق بأخبار المعاشات 2024-2025 من خلال زيارة الموقع الإلكتروني التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من هنــــــــــــا.

خطوات الاستعلام عن المعاشات 2025

ويمكن الاستعلام عن المعاشات بشكل إلكتروني خلال دقائق، وذلك من خلال الموقع الرسمي المخصص لذلك، فقط اتبع ما يلي:

قم بالدخول إلى موقع هيئة التأمينات الاجتماعية.

قم بالدخول إلى قسم الخدمات الالكترونية.

الآن ابحث عن خيار الاستعلام عن المعاش واضغط عليه.

ادخل الرقم القومي الخاص بك من الشمال إلى اليمين بشكل صحيح.

اضغط على زر الاستعلام.

ستظهر لك قيمة معاشك حالا.

موعد زيادة المعاشات السنوية

وتنص المادة 35 من قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2023، على زيادة المعاشات سنويًا بحد أقصى 15% في يوم 30 يونيو من كل عام، على أن يتم صرف زيادة المعاشات اعتبارًا من أول يوليو من كل عام، لذا فمن المقرر أن تكون زيادة المعاشات الجديدة في 1 يوليو 2025.

وكانت التأمينات الاجتماعية أعلنت زيادة المعاشات 2024 الدورية في شهر إبريل الماضي بنسبة 15%، أي قبل موعد الزيادة السنوية بـ3 أشهر، موضحة أنّه تم تبكير صرف زيادة المعاشات 2024 بتوجيهات رئاسية.