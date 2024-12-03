طاقم تحكيم نيجيري لإدارة مباراة بلاك بولز والمصري بالكونفيدرالية - أخبار كلمتك

طاقم تحكيم نيجيري لإدارة مباراة بلاك بولز والمصري بالكونفيدرالية - أخبار كلمتك

مد فترة استقبال أوراق المتقدمين للبعثات الدراسية بصحة الجيزة - أخبار كلمتك

مد فترة استقبال أوراق المتقدمين للبعثات الدراسية بصحة الجيزة - أخبار كلمتك

كشف أمر صادم بشأن المنح والودائع لحكومات الشرعية من قبل السعودية - أخبار كلمتك

كشف أمر صادم بشأن المنح والودائع لحكومات الشرعية من قبل السعودية - أخبار كلمتك

سكرتير طارق صالح يتحدث عن قضية اختطاف سحر الخولاني - أخبار كلمتك

سكرتير طارق صالح يتحدث عن قضية اختطاف سحر الخولاني - أخبار كلمتك

السعودية وفرنسا تترأسان مؤتمرًا لإقامة الدولة الفلسطينية - أخبار كلمتك

السعودية وفرنسا تترأسان مؤتمرًا لإقامة الدولة الفلسطينية - أخبار كلمتك

أحمد السباعي: معرض "فوود أفريكا" فرصة لتعميق الصناعات الغذائية - أخبار كلمتك

أحمد السباعي: معرض "فوود أفريكا" فرصة لتعميق الصناعات الغذائية - أخبار كلمتك

شريف الصياد: الصناعات الخضراء تسهم في تعزيز تنافسية منتجاتنا بالأسواق العالمية - أخبار كلمتك

شريف الصياد: الصناعات الخضراء تسهم في تعزيز تنافسية منتجاتنا بالأسواق العالمية - أخبار كلمتك

سام مرسي أساسيا، التشكيل الرسمي لمباراة إبسويتش تاون ضد كريستال بالاس - أخبار كلمتك

سام مرسي أساسيا، التشكيل الرسمي لمباراة إبسويتش تاون ضد كريستال بالاس - أخبار كلمتك

لجنة الحكام باتحاد الكرة تستعد لتقديم استقالتها لمجلس أبو ريدة - أخبار كلمتك

لجنة الحكام باتحاد الكرة تستعد لتقديم استقالتها لمجلس أبو ريدة - أخبار كلمتك

التشكيل الرسمي لقمة بايرن ميونخ وليفركوزن في كأس ألمانيا - أخبار كلمتك

التشكيل الرسمي لقمة بايرن ميونخ وليفركوزن في كأس ألمانيا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الدوري الإسباني، تعادل مثير بين برشلونة ومايوركا في الشوط الأول - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الدوري الإسباني، تعادل مثير بين برشلونة ومايوركا في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الإسباني، تعادل مثير بين برشلونة ومايوركا في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 09:14 مساءً - انتهى الشوط الأول من مباراة برشلونة وريال مايوركا بالتعادل 1-1 في مباراة الفريقين مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

 

وسجل فيران توريس الهدف الأول لبرشلونة في مرمى ريال مايوركا بالدقيقة 11 وتعادل مايوركا بالدقيقة 44 عن طريق موريكي.

 

 تشكيل برشلونة أمام مايوركا  

حراسة المرمى: بينيا.

خط الدفاع: كوندي، كوبارسي، إينيجو مارتينيز، بلدي.

خط الوسط: كاسادو، بيدري، أولمو، لامين يامال. 

خط الهجوم: رافينيا، فيران توريس.

موعد مباراة برشلونة ومايوركا في الدوري الإسباني

وانطلقت مباراة برشلونة ومايوركا في الدوري الإسباني في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، 9 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ومايوركا اليوم في الدوري الإسباني

تذاع مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 1.


ويخوض برشلونة مباراته اليوم ضد مايوركا، على ملعب "سون مويس"، مع العلم إنها مُقدمة من الجولة التاسعة عشر، لارتباط الفرق بالمشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني مطلع العام الجديد في السعودية.

ويحتل برشلونة حاليًا صدارة الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، في حين أن مايوركا لديه 24 نقطة في المركز السادس.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:05 - بارد ليلاً.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق