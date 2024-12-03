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الرياضة - 08:37 - سعر الذهب ختام تعاملات اليوم الثلاثاء في الصاغة.. عيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:37 - سعر الذهب ختام تعاملات اليوم الثلاثاء في الصاغة.. عيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:37 - سعر الذهب ختام تعاملات اليوم الثلاثاء في الصاغة.. عيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 08:37 مساءً - سعر الذهب الآن.. حافظ سعر الذهب بمختلف الأعيرة على استقراره في آخر تحديث بسوق الصاغة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 3-12-2024، عقب تذبذب سعر الذهب بين الارتفاع والانخفاض على مدار اليوم.

وسجل سعر الذهب عيار 21 في الأسواق الآن نحو 3685 جنيهًا للبيع، و3665 جنيهًا للشراء، فيما وصل سعر الذهب عيار 18 إلى 3158.5 جنيه للبيع، و3141.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب
سعر الذهب الآن في مصر
سعر الذهب بيع شراء
سعر الجنيه الذهب 29480 جنيهًا 29320 جنيهًا
سعر الذهب عيار 24 4211.5 جنيه 4188.5 جنيه
سعر الذهب عيار 22 3860.5 جنيه 3839.5 جنيه
سعر الذهب عيار 21 3685 جنيهًا 3665 جنيهًا
سعر الذهب عيار 18 3158.5 جنيه 3141.5 جنيه
سعر الذهب عيار 14 2456.75 جنيه 2443.25 جنيه
سعر أوقية الذهب 2645.79 دولار 2645.52 دولار
سعر الذهب

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب في أسواق الصاغة بمصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث وصل إلى 29480 جنيهًا للبيع، و29320 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 24

وحافظ سعر الذهب عيار 24 على استقراره في محال الصاغة بحسب آخر تحديث في الأسواق ليسجل الآن نحو 4211.5 جنيه للبيع، و4188.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 22

وثبت سعر الذهب عيار 22 عند 3860.5 جنيه للبيع، و3839.5 جنيه للشراء، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق الصاغة.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 في الأسواق بمصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 3-12-2024 نحو 3685 جنيهًا للبيع، و3665 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 18

وحقق سعر الذهب عيار 18 الأكثر طلبًا في محافظات الصعيد والوجه القبلي، نحو 3158.5 جنيه للبيع، و3141.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

ووصل سعر الذهب عيار 14 خلال تداولات اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر الجاري في سوق الصاغة إلى 2456.75 جنيه للبيع، و2443.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 12

وأما عن سعر الذهب عيار 12 فسجل اليوم الثلاثاء في أسواق الصاغة نحو 2105.75 جنيه للبيع، و2094.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وأما عن سعر الذهب عيار 9 فوصل سعره في مصر إلى 1579.25 جنيه للبيع، و1570.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر أوقية الذهب

واستقر سعر أوقية الذهب عالميًا اليوم الثلاثاء في سوق الصاغة بمصر لتسجل الآن نحو 2645.79 دولار للبيع، و2645.52 دولار للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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