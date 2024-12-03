متجاهلا الأهلي، أنشيلوتي يتمنى مواجهة هذا الفريق في نهائي إنتركونتينتال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 08:07 مساءً - تحدث الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن نهائي كأس إنتر كونتينتال الذي يقام خلال ديسمبر الحالي في قطر.

وينتظر ريال مدريد في النهائي الفائز من مباراة الأهلي في نصف النهائي مع أحد فرق بوتافوجو البرازيلي أو باتشوكا المكسيكي.

أنشيلوتي يرغب في مواجهة بوتافوجو

وأشاد أنشيلوتي بفريق بوتافوجو البرازيلي، حيث قال إنه شاهد نهائي كأس ليبرتادوريس يوم السبت الذي فاز به الفريق 3-1 على أتليتيكو مينيرو رغم استكمال الفائز للمباراة بعشرة لاعبين بعد طرد جريجوري بعد 30 ثانية فقط من انطلاقتها.

قال أنشيلوتي إنه سعيد برؤية نادٍ تاريخي مثل بوتافوجو، مسقط رأس أساطير مثل جارينشا وجايرزينيو وجيرسون وكارلوس ألبرتو توريس، يفوز بأول لقب قاري له؛ لينال مكانًا في كأس القارات.

وتم تجديد البطولة التي يشرف عليها الاتحاد الدولي "فيفا"، التي يتنافس فيها أبطال الاتحادات القارية الستة، لتظهر بشكل جديد.

وسيلعب حامل لقب ليبرتادوريس بوتافوجو مع باتشوكا بطل الكونكاكاف من أجل الصعود لمواجهة الأهلي الفائز بكأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي.

وينتظر ريال مدريد بطل أوروبا الطرف الآخر في المباراة النهائية التي ستقام في الدوحة يوم 18 ديسمبر الجاري.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء: "شاهدت المباراة على الهواء مباشرة واستمتعت بها حقًا".

وأضاف: "كانت أجواء رائعة،‭‭ ‬‬وكنت منبهرًا. كانت الدقيقة الأولى من المباراة رائعة، مع تلك الركلة الطائرة المذهلة التي تسببت في طرد جريجوري ببطاقة مباشرة".

وتابع: "ثم كان التزام بوتافوجو ورد فعله استثنائيين. قدم الفريق مباراة رائعة بعشرة لاعبين، وأنا سعيد للغاية من أجل اللاعب آلان بفوزه بكأس ليبرتادوريس مع بوتافوجو، وهو فريق تاريخي في كرة القدم البرازيلية".

ولعب آلان، لاعب خط الوسط المدافع لبوتافوغو البالغ من العمر 33 عامًا، تحت قيادة أنشيلوتي في نابولي وإيفرتون.

وتابع أنشيلوتي: "تمكنهم أخيرًا من الفوز بلقب ليبرتادوريس للمرة الأولى... لذا، نعم، كنت سعيدًا للغاية!".

وأكمل: "أعلم أنه سيخوض مباراتين في كأس القارات بهدف الوصول إلى النهائي، ولكن نعم، سيكون من الرائع مواجهته".

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