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الرياضة - 08:00 - 11 يوما.. إجازات مدفوعة الأجر في يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:00 - 11 يوما.. إجازات مدفوعة الأجر في يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:00 - 11 يوما.. إجازات مدفوعة الأجر في يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 08:00 مساءً - إجازات شهر يناير 2025.. تفصلنا أيام قليلة على انتهاء السنة الميلادية الحالية 2024 وبدء العام الجديد 2025، حيث يرغب العديد من المواطنين العاملين في قطاعات الدولة المختلفة معرفة إجازات شهر يناير 2025 والتي تصل إلى 11 يومًا خلال أول شهر في السنة الجديدة.

إجازات شهر يناير 2025

إجازات شهر يناير 2025

ويحصل الموظفين في الدولة على 11 إجازة رسمية وعطلات أسبوعية مدفوعة الأجر، خلال شهر يناير 2025، وتأتي إجازات شهر يناير 2025 على النحو الآتي:

- يوم الجمعة 3 يناير 2025 عطلة أسبوعية.

- يوم السبت 4 يناير 2025 عطلة أسبوعية.

- يوم الثلاثاء 7 يناير 2025 إجازة رسمية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

- يوم الجمعة 10 يناير 2025 عطلة أسبوعية.

- يوم السبت 11 يناير 2025 عطلة أسبوعية.

- يوم الجمعة 17 يناير 2025 عطلة أسبوعية.

- يوم السبت 18 يناير 2025 عطلة أسبوعية.

- يوم الجمعة 24 يناير 2025 عطلة أسبوعية.

- يوم السبت 25 يناير 2025 عطلة أسبوعية، وإجازة عيد الشرطة المصرية.

- يوم الجمعة 31 يناير 2025 عطلة أسبوعية.

إجازات شهر يناير 2025

الإجازات الرسمية خلال عام 2025

وتحتوي السنة الميلادية الجديدة 2025 على عدد كبير من الإجازات الرسمية التي يستفيد منها الموظف، كونها مدفوعة الأجر، وتأتي كما يلي:

- إجازة عيد الميلاد المجيد يوم 7 يناير 2025.

- إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة 2025.

- إجازة وقفة عيد الفطر المبارك يوم 30 مارس 2025.

- إجازة عيد الفطر المبارك يوم 31 مارس 2025.

- إجازة عيد شم النسيم يوم 21 أبريل 2025.

- إجازة عيد تحرير سيناء يوم 25 أبريل 2025.

- إجازة عيد العمال 1 مايو 2025.

- إجازة يوم وقفة عرفات 5 يونيو 2025.

- إجازة عيد الأضحى المبارك 6 و7 يونيو 2025.

- إجازة رأس السنة الهجرية يوم 26 يونيو 2025.

- إجازة ثورة 30 يونيو يوم 30 يونيو 2025.

- إجازة ثورة 23 يوليو 2025.

- إجازة المولد النبوي الشريف يوم 4 سبتمبر 2025.

- إجازة 6 أكتوبر عيد القوات المسلحة المصرية يوم 6 أكتوبر 2025.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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