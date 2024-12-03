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الرياضة - 07:43 - وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي لهيئة الإمداد - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:43 - وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي لهيئة الإمداد - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:43 - وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي لهيئة الإمداد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 07:43 مساءً - شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لهيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، والذي استمر على مدار عدة أيام في إطار خطة التدريب الاستراتيجى التعبوي للهيئات والإدارات، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة.

وألقى اللواء أ.ح محمد كمال الدين السعيد رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، كلمة أشار خلالها إلى الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لهيئة الإمداد والتموين وكافة إداراتها التخصصية، مؤكدًا أن رجال هيئة الإمداد والتموين قادرون على تنفيذ مهمة التأمين الإداري والفني والطبي للقوات المسلحة براً وبحراً وجواً بأزمنة قياسية وتحت مختلف الظروف بإعتبارهم جزءا من منظومة الدفاع عن مقدرات الوطن.

وتضمنت المرحلة الرئيسية عرض ملخص الفكرة الاستراتيجية التعبوية بالمشروع وعرض التقارير ودراسات التطوير الإداري التي أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد القتالي العالي لجميع العناصر المشاركة.

ونقل الفريق أول عبد المجيد صقر تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لرجال هيئة الإمداد والتموين، وناقش عددا من القادة المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذ مهامهم ومدى قدرتهم على العمل المشترك لتنفيذ الأهداف المخططة.

وأشار القائد العام للقوات المسلحة، إلى أن التأمين اللوجيستي يعد من أهم مقومات نجاح الجيوش على مستوى العالم ودعم كفاءتها القتالية، مؤكدا حرص القوات المسلحة على الارتقاء بمنظومة الكفاءة القتالية لهيئاتها وإداراتها التخصصية لتكون قادرة على إنجاز كافة المهام التى توكل إليها بكفاءة واقتدار.

مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي
مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي
مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي
مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي
مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي

وكان الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، شهد إحدى مراحل المشروع التي تضمنت عرض التقارير لكافة الإدارات التخصصية المشاركة بالمشروع، وناقش عدد من القادة والضباط فى المهام المكلفين بها، كما قام بفرض عدد من المواقف الطارئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء إدارة مراحل المشروع، مشيداً بالمستوى الراقي الذى ظهرت عليه كافة العناصر وقدرتهم على تعظيم الاستفادة من كافة الإمكانيات المتاحة بما يتناسب مع طبيعة المهام المكلفين بها.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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