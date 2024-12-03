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الرياضة - 07:10 - ترامب يقترح أن تصبح كندا الولاية الـ51 في أمريكا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:10 - ترامب يقترح أن تصبح كندا الولاية الـ51 في أمريكا - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:10 - ترامب يقترح أن تصبح كندا الولاية الـ51 في أمريكا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 07:10 مساءً - اقترح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، على رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن تصبح كندا ولاية أمريكية، إذا كان يرى أن فرض رسوم جمركية على منتجاتها بسبب فشلها بمعالجة قضايا التجارة والهجرة، سيدمر اقتصاد أوتاوا، وفق شبكة «فوكس نيوز».

وزار ترودو منتجع مارالاجو في ولاية فلوريدا، الجمعة، دون إعلان مسبق، بعد تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية شاملة على المنتجات الكندية، في إطار تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك تحديداً بسبب فشلهما في كبح تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات من هذين البلدين إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب، لترودو إن كندا فشلت في التعامل مع الحدود الأميركية بسماحها بعبور كميات كبيرة من المخدرات والمهاجرين غير الشرعيين القادمين من أكثر من 70 دولة، وازداد حماسه، عندما تناول العجز التجاري الأميركي مع كندا، والذي قدره بأكثر من 100 مليار دولار.

وأخبر الرئيس الأمريكي المنتخب رئيس الوزراء الكندي أنه سيفرض جمارك بنسبة 25% على جميع السلع الكندية في اليوم الأول من عودته إلى منصبه، إذا لم تتمكن بلاده من معالجة قضايا الحدود والعجز التجاري.

وقال ترودو لترامب إنه "لا يمكنه فرض رسوم جمركية لأنها ستدمر الاقتصاد الكندي تماماً"، ليرد ترامب متسائلاً: "إذاً بلدكم لا يمكنها البقاء إلا إذا كانت تستغل الولايات المتحدة بمقدار 100 مليار دولار؟".

واقترح ترامب على ترودو أن تصبح كندا الولاية الـ51، ما دفع رئيس الوزراء وآخرين إلى الضحك، حسبما أفادت مصادر لشبكة «فوكس نيوز».

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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