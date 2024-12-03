الرياضة - 07:10 - مشاهدة مباراة الهلال والغرافة بث مباشر في دوري أبطال آسيا اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 07:10 مساءً - بث مباشر مباراة الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، حيث يترقب عشاق الكرة المصرية والعربية المواجهة المرتقبة والقوية بين الهلال السعودي والغرافة القطري في دوري أبطال آسيا على ملعب المملكة أرينا، ضمن منافسات الجولة رقم 6 من البطولة.

مشاهدة مباراة الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا بث مباشر

وتأتي مباراة الهلال السعودي والغرافة القطري في دوري أبطال آسيا، بمثابة تحصيل حاصل للزعيم السعودي خصوصا بعد ضمانه الصعود إلى الدور المقبل، في ظل تواجده بالمركز الثاني بجدول الترتيببرصيد 13 نقطة خلف الأهلي المتصدر بصيد 16 نقطة.

على الجانب الأخر يسعى فريق الغرافة القطي إلى تحسين وضعه في جدول ترتيب المجموعة، خصوصا في ظل تواجده بالمركز التاسع برصيد 4 نقاط فقط من فوز وتعادل و3 خسائر.

بث مباشر مباراة الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا

يقدم موقع الأسبوع بث مباشر مباراة الهلال السعودي ضد الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا، خدمة خاصة لجماهيره ومتابعيه المقرر لها اليوم الثلاثاء والتي تأتي ضمن الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال آسيا، حيث ستقام المباراة، اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء (20:00) بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.