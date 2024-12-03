الرياضة - 07:10 - مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر في الدوري الإسباني اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 07:10 مساءً - بث مباشر مباراة برشلونة وريال مايوركا في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، حيث يترقب عشاق الكرة المصرية والعربية العالمية المواجهة المرتقبة والقوية بين برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني على ملعب جيسوس جيل مانزانو، ضمن منافسات الجولة رقم 19 من مسابقة الدوري.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني بث مباشر

ويبحث فريق برشلونة في مباراة اليوم عن العودة إلى طريق الانتصارات في بطولة الدوري الإسباني بعد فشله في الفوز بالمسابقة خلال آخر 3 مباريات، وآخرها هزيمته في الجولة الماضية أمام لاس بالماس بهدفين مقابل هدف.

ويحتل برشلونة المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد الذي يمتلك مباراة مؤجلة، بينما يحتل ريال مايوركا المركز السادس برصيد 24 نقطة.

بث مباشر مباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني

يقدم موقع الأسبوع بث مباشر مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني، خدمة خاصة لجماهيره ومتابعيه المقرر لها اليوم الثلاثاء والتي تأتي ضمن الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإسباني، حيث ستقام المباراة، اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء (20:00) بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.