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كرة اليد، الأهلي يفوز على أصحاب الجياد في الدوري - أخبار كلمتك

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كرة اليد، الأهلي يفوز على أصحاب الجياد في الدوري - أخبار كلمتك

كرة اليد، الأهلي يفوز على أصحاب الجياد في الدوري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 06:45 مساءً - حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي  فوزًا مهمًّا على حساب نظيره أصحاب الجياد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري.

مباراة الأهلي وأصحاب الجياد 

وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الفريق بنتيجة 23-14، وقدم اللاعبون أداءً قويًّا في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 43-23.

وكان فريق رجال يد الأهلي قد حقق الفوز على فريق المعادي بنتيجة 43-23، في المباراة السابقة من البطولة.

موعد مباراة رجال يد الأهلي المقبلة 

ومن المقرر أن يلتقي «رجال يد الأهلي» مع نظيره فريق سموحة يوم الجمعة ضمن منافسات بطولة الدوري.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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