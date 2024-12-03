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بمشاركة الأهلي، فيفا يعلن 3 قواعد في قرعة كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

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بمشاركة الأهلي، فيفا يعلن 3 قواعد في قرعة كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

بمشاركة الأهلي، فيفا يعلن 3 قواعد في قرعة كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 06:45 مساءً - كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن 3 قواعد وشروط قبل سحب قرعة كأس العالم للأندية 2025 والتي تجرى يوم الخميس المقبل في مدينة ميامي الأمريكية بمشاركة النادي الأهلي.

وتقام النسخة الجديدة لمونديال الأندية بمشاركة 32 فريقا خلال الفترة بين 15 يونيو و13 يوليو 2025.

3 قواعد قبل سحب قرعة كأس العالم للأندية
 

 لا يمكن أن يلعب ناديان من نفس الدولة ضد بعضهما

 لا يمكن أن يلعب ناديان من نفس القارة ضد بعض باستثناء أندية أوروبا

لا يمكن أن يلعب فريقان من نفس التصنيف في القرعة

 

وذكرت تقارير أن الفيفا أخطر ممثلي الأندية المشاركة بالتصنيف الرسمي لمستويات القرعة، وبناء عليها ستقسم الفرق على 8 مجموعات في كل منها 4 أندية.

تصنيف أندية كأس العالم للأندية 2025

المستوى الأول: ريال مدريد - مانشستر سيتي - بايرن ميونخ - باريس سان جيرمان – ريفر بليت الأرجنتيني – فلامنجو البرازيلي – فلومينينسي البرازيلي – بالميراس البرازيلي.

المستوى الثاني: يوفنتوس – تشيلسي – بوروسيا دورتموند – أتلتيكو مدريد – بنفيكا البرتغالي – بورتو البرتغالي – إنتر ميلان – بوكا جونيورز الأرجنتيني

المستوى الثالث: رد بول سالزبورج النمساوي – الأهلي المصري – الوداد المغربي – الهلال السعودي – أولسان الكوري – مونتيري المكسيكي – كلوب ليون المكسيكي – بوتافوجو البرازيلي.

المستوى الرابع: الترجي التونسي – صن داونز الجنوب أفريقي – العين الإماراتي – باتشوكا المكسيكي – سياتل ساوندرز الأمريكي – إنتر ميامي الأمريكي – أوكلاند النيوزيلندي – أوراوا الياباني.

 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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