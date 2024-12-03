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دوري أبطال آسيا، سالم الدوسري يقود تشكيل الهلال السعودي أمام الغرافة القطري - أخبار كلمتك

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دوري أبطال آسيا، سالم الدوسري يقود تشكيل الهلال السعودي أمام الغرافة القطري - أخبار كلمتك

دوري أبطال آسيا، سالم الدوسري يقود تشكيل الهلال السعودي أمام الغرافة القطري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 06:28 مساءً - كشف فريق الهلال السعودي عن تشكيل اللاعبين لمباراة الغرافة القطري، والتي من المقرر أن تقام اليوم على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض، وتأتي المباراة في إطار منافسات الجولة السادسة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

تشكيل الهلال السعودي ضد الغرافة

   بونو- متعب - البليهي - كوليبالي - ياسر الشهراني - ناصر الدوسري - محمد كنو - الحمدان - سالم الدوسري - ليوناردو - مالكوم

موعد مباراة الهلال والغرافة 


وتقام المباراة التي ستجمع بين كل من نادي الهلال السعودي والغرافة القطري، على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2024، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 8:00 مساء.


القنوات الناقلة لمباراة الهلال والغرافة اليوم


ويتم نقل أحداث المباراة المرتقبة اليوم والتي ستجمع بين كل من نادي الهلال السعودي والغرافة القطري، في إطار منافسات الجولة السادسة في دوري أبطال آسيا للنخبة للعام 2024 – 2025، على القنوات التالية.

قناة SSC SPORTS 1 HD، ويقوم بنقل أحداث المباراة المعلق الرياضي فارس عوض.


قناة الكأس 9، ويقوم بنقل أحداث المباراة المعلق الرياضي خالد الحدي.


قناة beIN AFC، ويقوم بنقل أحداث المباراة المعلق الرياضي عامر الخوذيري.

 

ترتيب الفريقين قبل مباراة اليوم 


ويدخل الهلال المباراة بعد ضمان التأهل إلى دور الـ16، عقب تعادله الأخير مع السد. ويطمح الفريق لاستعادة صدارة المجموعة التي يحتلها حاليًا أهلي جدة برصيد كامل من النقاط، حيث أن الهلال يحتل المركز الثاني برصيد 13 نقطة، بفارق الأهداف عن النصر الثالث.


في المقابل، يواجه الغرافة تحديًا صعبًا؛ إذ يحتل المركز الثامن برصيد 4 نقاط فقط، ويحتاج إلى الفوز لتعزيز فرصه في التأهل ولكن المهمة صعبة في مواجهة الأداء القوي الذي يقدمه الهلال هذا الموسم.


تاريخ مواجهات الفريقين 


التقى الهلال والغرافة في 6 مباريات سابقة بدوري أبطال آسيا، حيث فاز الهلال في 4 مواجهات، بينما حقق الغرافة فوزًا واحدًا، وانتهت مواجهة بالتعادل.

كما سجل الهلال 13 هدفًا في شباك الغرافة، بينما أحرز الفريق القطري 8 أهداف.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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