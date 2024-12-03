«صناعة النواب» توافق نهائيا على مشروع تعديل قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية - أخبار كلمتك

«صناعة النواب» توافق نهائيا على مشروع تعديل قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية - أخبار كلمتك

وزارة التعليم والوكالة الألمانية تحتفلان بإطلاق المجلس التسييري للتعليم والتدريب المزدوج - أخبار كلمتك

وزارة التعليم والوكالة الألمانية تحتفلان بإطلاق المجلس التسييري للتعليم والتدريب المزدوج - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:00 - 11 يوما.. إجازات مدفوعة الأجر في يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:00 - 11 يوما.. إجازات مدفوعة الأجر في يناير 2025 - أخبار كلمتك

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

بكام كيلو الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء في الأسواق؟ - أخبار كلمتك

بكام كيلو الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء في الأسواق؟ - أخبار كلمتك

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي لهيئة الإمداد والتموين - أخبار كلمتك

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي لهيئة الإمداد والتموين - أخبار كلمتك

وزير الزراعة: مصر اتبعت نهجا استباقيا لإدارة العجز في مياه الري - أخبار كلمتك

وزير الزراعة: مصر اتبعت نهجا استباقيا لإدارة العجز في مياه الري - أخبار كلمتك

شاهد، التشغيل التجريبي للمونوريل من العاصمة الإدارية حتى محطة المشير طنطاوي - أخبار كلمتك

شاهد، التشغيل التجريبي للمونوريل من العاصمة الإدارية حتى محطة المشير طنطاوي - أخبار كلمتك

جحيم الشرق الأوسط، إيران تهدد تركيا ودول عربية بالحرب - أخبار كلمتك

جحيم الشرق الأوسط، إيران تهدد تركيا ودول عربية بالحرب - أخبار كلمتك

صدور بيان هام بشان الجالية اليمنية في تركيا - أخبار كلمتك

صدور بيان هام بشان الجالية اليمنية في تركيا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

العين الإماراتي يتعادل مع باختاكور بهدف في دوري أبطال آسيا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
العين الإماراتي يتعادل مع باختاكور بهدف في دوري أبطال آسيا - أخبار كلمتك

العين الإماراتي يتعادل مع باختاكور بهدف في دوري أبطال آسيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 06:28 مساءً - فشل العين الإماراتي في تحقيق انتصاره الأول في دوري أبطال آسيا للنخبة ويكتفي بالتعادل مع مضيفه باختاكور الأوزبكي بهدف لمثله اليوم الثلاثاء.

بهذا التعادل العين يغادر المركز الاخير ويصبح بالمركز قبل الأخير بـ (2) نقاط ويحتاج للفوز في المباراتين المتبقية مقابل خسارة المنافسين من أجل العبور للدور القادم.

وتعادل العين في الجولة الأولى مع السد 1-1، ثم خسر في الجولة الثانية أمام الغرافة 2-4، وخسر في الجولة الثالثة أمام الهلال 4-5، ثم سقط في الجولة الرابعة أمام النصر 1-5 في الرياض، وخسر في الجولة الخامسة 1-2 أمام الأهلي.

فيما ضَمِنَ فريق أهلي جدة السعودي التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب، لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، للموسم الحالي 2024-25 بعد تغلبه على مضيفه العين الإماراتي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد هزاع بن زايد في موقعة مثيرة ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعة الغرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 04:38 - أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق