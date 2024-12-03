العين الإماراتي يتعادل مع باختاكور بهدف في دوري أبطال آسيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 06:28 مساءً - فشل العين الإماراتي في تحقيق انتصاره الأول في دوري أبطال آسيا للنخبة ويكتفي بالتعادل مع مضيفه باختاكور الأوزبكي بهدف لمثله اليوم الثلاثاء.

بهذا التعادل العين يغادر المركز الاخير ويصبح بالمركز قبل الأخير بـ (2) نقاط ويحتاج للفوز في المباراتين المتبقية مقابل خسارة المنافسين من أجل العبور للدور القادم.

وتعادل العين في الجولة الأولى مع السد 1-1، ثم خسر في الجولة الثانية أمام الغرافة 2-4، وخسر في الجولة الثالثة أمام الهلال 4-5، ثم سقط في الجولة الرابعة أمام النصر 1-5 في الرياض، وخسر في الجولة الخامسة 1-2 أمام الأهلي.

فيما ضَمِنَ فريق أهلي جدة السعودي التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب، لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، للموسم الحالي 2024-25 بعد تغلبه على مضيفه العين الإماراتي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد هزاع بن زايد في موقعة مثيرة ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعة الغرب.

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