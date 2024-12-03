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سلوت يفتح الباب أمام ضم صفقات جديدة لليفربول في يناير - أخبار كلمتك

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سلوت يفتح الباب أمام ضم صفقات جديدة لليفربول في يناير - أخبار كلمتك

سلوت يفتح الباب أمام ضم صفقات جديدة لليفربول في يناير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 06:12 مساءً - أكد الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، أنه سعيد باللاعبين الذين يدربهم، لافتًا إلى أن النادي قد يحاول التعاقد مع بعض اللاعبين في الانتقالات الشتوية المقبلة.

صفقات جديدة لليفربول

وأضاف سلوت، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد غدا بالدوري: "نجري مناقشات كل يوم، بغض النظر عما إذا كنا سنتعاقد مع لاعبين أم لا، نتحدث دائمًا عن الفريق، واللاعبين الذين نحبهم، واللاعبين الذين ربما لا يكونون في أفضل حال".

وأضاف: "لحسن الحظ نتحدث أكثر عن اللاعبين الذين يؤدون بشكل جيد لأن جميعهم تقريبًا يؤدون بشكل جيد حقًا".

وواصل سلوت: "نعم، إنه أمر مقلق بعض الشيء أن ثلاثة مدافعين خارج الفريق، لكن الشيء الجيد هو أنهم اقتربوا من العودة".

وأكمل: "لقد قلت عدة مرات في بداية الموسم، أنا سعيد جدًا بالفريق الذي لدينا".

وأتم: "هذا لا يعني أن هناك فرصة في السوق، فقد أظهر هذا النادي دائمًا أنه سيحاول ذلك، وهذا ما فعلناه أيضًا في مركز حارس المرمى بالتعاقد مع جيورجي مامارداشفيلي والذي ليس معنا في الوقت الحالي وسينضم في الصيف.. شعرنا أنها فرصة لنا للقيام بذلك".

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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