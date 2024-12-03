رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتسديد قيمة استهلاك الغاز بالدولار لمشروعات المناطق الحرة - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتسديد قيمة استهلاك الغاز بالدولار لمشروعات المناطق الحرة - أخبار كلمتك

ضبط 1.5 مليون ريال سعودي بحوزة راكب في مطار القاهرة - أخبار كلمتك

ضبط 1.5 مليون ريال سعودي بحوزة راكب في مطار القاهرة - أخبار كلمتك

دوري أبطال آسيا، سالم الدوسري يقود تشكيل الهلال السعودي أمام الغرافة القطري - أخبار كلمتك

دوري أبطال آسيا، سالم الدوسري يقود تشكيل الهلال السعودي أمام الغرافة القطري - أخبار كلمتك

العين الإماراتي يتعادل مع باختاكور بهدف في دوري أبطال آسيا - أخبار كلمتك

العين الإماراتي يتعادل مع باختاكور بهدف في دوري أبطال آسيا - أخبار كلمتك

قناة ONTime Sports تقدم تغطية للعرض الخاص لفيلم «الحريفة 2 - أخبار كلمتك

قناة ONTime Sports تقدم تغطية للعرض الخاص لفيلم «الحريفة 2 - أخبار كلمتك

تعرف على تشكيلة نادي أهلي صنعاء امام مضيفه ظفار العماني - أخبار كلمتك

تعرف على تشكيلة نادي أهلي صنعاء امام مضيفه ظفار العماني - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. أحمد فهمي يكشف عن كواليس «تليجراف» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. أحمد فهمي يكشف عن كواليس «تليجراف» - أخبار كلمتك

اتحاد التأمين: البيانات الضخمة في القطاع محرك رئيسي للنمو المستقبلي - أخبار كلمتك

اتحاد التأمين: البيانات الضخمة في القطاع محرك رئيسي للنمو المستقبلي - أخبار كلمتك

وزير الصحة: توجيهات عاجلة لتذليل العقبات لتنفيذ المدينة الطبية وفق معايير الجودة العالمية - أخبار كلمتك

وزير الصحة: توجيهات عاجلة لتذليل العقبات لتنفيذ المدينة الطبية وفق معايير الجودة العالمية - أخبار كلمتك

إمام عاشور يتدرب منفردا خلال راحة الأهلي (صور) - أخبار كلمتك

إمام عاشور يتدرب منفردا خلال راحة الأهلي (صور) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

غزل المحلة يعلن رسميا قبول اعتذار أحمد عيد - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
غزل المحلة يعلن رسميا قبول اعتذار أحمد عيد - أخبار كلمتك

غزل المحلة يعلن رسميا قبول اعتذار أحمد عيد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 05:46 مساءً - أعلن مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة وليد خليل في بيان رسميا عن قبول الاعتذار الذي قدمه  أحمد عيد عبد الملك عن الاستمرار في مهام عمله مديرًا فنيًا لزعيم الفلاحين. 


وتقدم مجلس الإدارة غزل المحلة في بيانه بالشكر لـ أحمد عيد ولجهازه المعاون على الفترة التي قضوها في نادي غزل المحلة متمنين لهم التوفيق في مشاريعهم المقبلة.

4be2f19d9a.jpg

أحمد عيد يتقدم بالاعتذار عن الاستمرار في تدريب المحلة 

تقدم أحمد عيد عبد الملك مدرب فريق غزل المحلة باعتذاره عن الاستمرار في القيادة الفنية لزعيم الفلاحين وذلك عقب الخسارة أمام الزمالك برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهم علي ملعب المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.  

وأعلن عبد الملك اعتذاره عن الاستمرار في تدريب غزل المحلة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا: "شكرًا جماهير غزل المحلة على الدعم في كل الأوقات خلال ما يقرب من عام كامل، وشكرًا وليد خليل على الدعم اللا محدود ليا بشكل خاص وللنادي واللاعبين والأجهزة بشكل عام". 

وأضاف: "أتمنى التوفيق للنادي واللاعبين ومجلس الإدارة فالقادم إن شاء الله، عملنا كل إلى في مقدرتنا علشان نرفع من شأن النادي وتعبنا جدًا في تكوين فريق جيد وفي الاخر التوفيق مش معانا من بعد صعودنا بالفريق للممتاز بين الكبار، ومكانه الطبيعي". 

وأكمل: “ اعتذر عن الاستمرار بالاتفاق وفك التعاقد بالتراضي مع النادي وهفضل دايمًا داعم لنادي غزل المحلة كمحب ومشجع وان شاء الله ربنا يوفق الجميع”. 

مشوار أحمد عيد مع المحلة في الدوري الممتاز 

وقاد أحمد عيد عبد الملك غزل المحلة في الدوري الممتاز في 4 لقاءات قبل ان يعتذر عن الاستمرار في منصب المدير الفني للفريق، حيث نجح في تحقيق فوز وحيد رفقة زعيم الفلاحين علي حساب الجونة بهدف نظيف، بينما تعادل مع الإسماعيلي سلبيًّا، فيما خسر أمام طلائع الجيش بنتيجة 3-2 والزمالك بنتيجة 4-0. 

371f5e813c.jpg

الزمالك يفوز على غزل المحلة برباعية  

وحقق الزمالك فوزا عريضا أمام غزل المحلة على ملعبه برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد غزل المحلة ضمن مواجهات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل رباعية الزمالك في مرمى غزل المحلة اللاعب ناصر منسي “هدفين” في الدقيقتين 18 و22، وزيزو في الدقيقة 73 من ركلة جزاء، واختتم حسام عبد المجيد الرباعية البيضاء في الدقيقة 79. 

9b73692402.jpg
6bb66d6f84.jpg

 

92bdabe9cf.jpg
8533067f39.jpg

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:05 - الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء 3 ديسمبر |بيان بدرجات الحرارة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق