رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتسديد قيمة استهلاك الغاز بالدولار لمشروعات المناطق الحرة - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتسديد قيمة استهلاك الغاز بالدولار لمشروعات المناطق الحرة - أخبار كلمتك

ضبط 1.5 مليون ريال سعودي بحوزة راكب في مطار القاهرة - أخبار كلمتك

ضبط 1.5 مليون ريال سعودي بحوزة راكب في مطار القاهرة - أخبار كلمتك

دوري أبطال آسيا، سالم الدوسري يقود تشكيل الهلال السعودي أمام الغرافة القطري - أخبار كلمتك

دوري أبطال آسيا، سالم الدوسري يقود تشكيل الهلال السعودي أمام الغرافة القطري - أخبار كلمتك

العين الإماراتي يتعادل مع باختاكور بهدف في دوري أبطال آسيا - أخبار كلمتك

العين الإماراتي يتعادل مع باختاكور بهدف في دوري أبطال آسيا - أخبار كلمتك

قناة ONTime Sports تقدم تغطية للعرض الخاص لفيلم «الحريفة 2 - أخبار كلمتك

قناة ONTime Sports تقدم تغطية للعرض الخاص لفيلم «الحريفة 2 - أخبار كلمتك

تعرف على تشكيلة نادي أهلي صنعاء امام مضيفه ظفار العماني - أخبار كلمتك

تعرف على تشكيلة نادي أهلي صنعاء امام مضيفه ظفار العماني - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. أحمد فهمي يكشف عن كواليس «تليجراف» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. أحمد فهمي يكشف عن كواليس «تليجراف» - أخبار كلمتك

اتحاد التأمين: البيانات الضخمة في القطاع محرك رئيسي للنمو المستقبلي - أخبار كلمتك

اتحاد التأمين: البيانات الضخمة في القطاع محرك رئيسي للنمو المستقبلي - أخبار كلمتك

وزير الصحة: توجيهات عاجلة لتذليل العقبات لتنفيذ المدينة الطبية وفق معايير الجودة العالمية - أخبار كلمتك

وزير الصحة: توجيهات عاجلة لتذليل العقبات لتنفيذ المدينة الطبية وفق معايير الجودة العالمية - أخبار كلمتك

إمام عاشور يتدرب منفردا خلال راحة الأهلي (صور) - أخبار كلمتك

إمام عاشور يتدرب منفردا خلال راحة الأهلي (صور) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 05:25 - سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل 3685 جنيها - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 05:25 - سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل 3685 جنيها - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:25 - سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل 3685 جنيها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 05:25 مساءً - شهد سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، ارتفاعا طفيفا في الأسعار، وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3158.5 جنيه للبيع، و3141.5 جنيه للشراء، وفقاً لآخر تحديث في سوق الصاغة.

سعر الذهب الآن

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

الذهب

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، سجل نحو 4211.5 جنيه للبيع، و4188.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22 بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، سجل نحو 3860.5 جنيه للبيع، و3839.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، سجل نحو 3685 جنيهًا للبيع، و3665 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، سجل نحو 3158.5 جنيه للبيع، و3141.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، سجل نحو 2456.75 جنيه للبيع، و2443.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، سجل نحو 2105.75 جنيه للبيع، و2094.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9 بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، سجل نحو 1579.25 جنيه للبيع، 1570.75 جنيه للشراء.

سعر الجنية الذهب

سعر الجنيه الذهب بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، سجل نحو 29480 جنيهًا للبيع جنيهًا، 29320 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

سعر أوقية الذهب بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، سجل نحو 2650.33 دولار للبيع، 2650.06 دولار للشراء.

اقرأ أيضاً
سعر الذهب في البحرين اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

سعر النصف جنيه الذهب اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

سعر سبيكة الذهب وزن 20 جرام اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

مروان عطية يعتذر لـ أحمد ياسر ريان بعد إصابته - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق