الرياضة - 05:25 - سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل 3685 جنيها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 05:25 مساءً - شهد سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، ارتفاعا طفيفا في الأسعار، وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3158.5 جنيه للبيع، و3141.5 جنيه للشراء، وفقاً لآخر تحديث في سوق الصاغة.

سعر الذهب الآن

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سعر الذهب في مصر

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، سجل نحو 4211.5 جنيه للبيع، و4188.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22 بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، سجل نحو 3860.5 جنيه للبيع، و3839.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، سجل نحو 3685 جنيهًا للبيع، و3665 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، سجل نحو 3158.5 جنيه للبيع، و3141.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، سجل نحو 2456.75 جنيه للبيع، و2443.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، سجل نحو 2105.75 جنيه للبيع، و2094.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9 بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، سجل نحو 1579.25 جنيه للبيع، 1570.75 جنيه للشراء.

سعر الجنية الذهب

سعر الجنيه الذهب بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، سجل نحو 29480 جنيهًا للبيع جنيهًا، 29320 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

سعر أوقية الذهب بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، سجل نحو 2650.33 دولار للبيع، 2650.06 دولار للشراء.