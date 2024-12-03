الرياضة - 05:25 - عاجل | رئيس كوريا الجنوبية يعلن الأحكام العرفية.. وزعيم المعارضة يرد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 05:25 مساءً - أعلن رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، الأحكام العرفية في البلاد، وفقا لما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» منذ قليل.

واتهم رئيس كوريا الجنوبية، المعارضة بالسيطرة على البرلمان وعرقلة عمل الحكومة.

وعلى الجانب الآخر، قال زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية، لي جاي ميونغ، إن إعلان الأحكام العرفية غير دستوري، مشيرا إلى أن نواب البرلمان سيحاولون إلغاء الأحكام العرفية.