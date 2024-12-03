الرياضة - 05:08 - في اليوم العالمي لذوي الهمم.. السيدة انتصار السيسي: الاختلاف هو مصدر قوة وتميز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 05:08 مساءً - قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية: إنها تفتخر بجهود أبنائها وبناتها المبدعين الذين يثبتون يومًا بعد يوم أن الاختلاف هو مصدر قوة وتميز، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم.

وأضافت قرينة رئيس الجمهورية، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «معًا نبني مستقبلًا أكثر شمولًا وإشراقًا».