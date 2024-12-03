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الرياضة - 05:08 - وزارة الأوقاف تعلن موضوعات خطب الجمعة لشهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:08 - وزارة الأوقاف تعلن موضوعات خطب الجمعة لشهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:08 - وزارة الأوقاف تعلن موضوعات خطب الجمعة لشهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 05:08 مساءً - أعلنت وزارة الأوقاف موضوعات خطب الجمعة لشهر ديسمبر 2024، التي جاءت دعمًا لمبادرة «بداية جديدة»، التي أطلقتها الدولة المصرية لبناء الإنسان.

وأوضحت الوزارة، أن هذه الموضوعات، تهدف إلى تحقيق استراتيجية الدولة المصرية ووزارة الأوقاف في محاورها المختلفة، وعلى رأسها محور بناء الإنسان وصناعة الحضارة.

خطبة الجمعة 6 ديسمبر 2024

- أولاً: الجمعة الأولى 6 ديسمبر 2024 - 4 جمادى الآخرة 1446 هـ، بعنوان: «لغة القرآن والحفاظ على الهوية»، تتناول الخطبة أهمية اللغة العربية في تنشئة الأجيال والاهتمام بالحفاظ على الهوية الثقافية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الموضوع ينسجم مع المحورين الاستراتيجيين الثالث والرابع لوزارة الأوقاف، وهما محور بناء الإنسان ومحور صناعة الحضارة، كما أكدت الوزارة أن اختيار هذا الموضوع يأتي متزامنًا مع انطلاق فعاليات المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم، التي ستبدأ يوم السبت 7 ديسمبر 2024، تأكيدًا لدور اللغة العربية بوصفها لغة القرآن الكريم وركيزة أساسية في الحفاظ على الهوية الإسلامية.

خطبة الجمعة 13 ديسمبر 2024

- ثانيًا: الجمعة الثانية 13 ديسمبر 2024 - 11 جمادى الآخرة 1446 هـ، بعنوان: «صناعة العقول وأثرها في بناء الإنسان»، تسلط الخطبة الضوء على أهمية صناعة العقل الواعي المفكر المبدع، فهذا من شأنه تعزيز محورَي بناء الإنسان وصناعة الحضارة ضمن محاور الوزارة.

خطبة الجمعة 20 ديسمبر 2024

- ثالثًا: الجمعة الثالثة 20 ديسمبر 2024 - 18 جمادى الآخرة 1446 هـ، بعنوان: «الطفولة بناء وأمل»، تهدف هذه الخطبة إلى توعية جمهور المسجد بأهمية بناء إنسان معتمد على العلم، قادر على مواجهة تحديات الزمن بالإنجاز، وهو ما يؤكد التوافق مع محوري بناء الإنسان وصناعة الحضارة.

خطبة الجمعة 27 ديسمبر 2024

- رابعًا: الجمعة الرابعة 27 ديسمبر 2024 - 25 جمادى الآخرة 1446 هـ، بعنوان: «المخدرات ضياع للإنسان»، تهدف هذه الخطبة إلى التحذير من مخاطر الإدمان والمخدرات وأثرهما في تدمير الإنسان والمجتمع، وأوضحت الوزارة أن هذا الموضوع ينسجم مع المحورين الثاني والثالث، وهما مواجهة التطرف اللاديني وبناء الإنسان.

وأكدت وزارة الأوقاف أن اختيار هذه الموضوعات يأتي في إطار التزامها بدورها في التوعية والتنمية، للتغلب على التحديات الاجتماعية والفكرية، ولتعزيز الرؤية الوطنية للتنمية الشاملة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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