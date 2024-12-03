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الرياضة - 05:08 - قائد القوات البحرية يشهد تدشين القاطرة الثالثة من طراز (ASD) بترسانة الأسكندرية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:08 - قائد القوات البحرية يشهد تدشين القاطرة الثالثة من طراز (ASD) بترسانة الأسكندرية - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:08 - قائد القوات البحرية يشهد تدشين القاطرة الثالثة من طراز (ASD) بترسانة الأسكندرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 05:08 مساءً - شهد الفريق أشرف عطوة، قائد القوات البحرية، رئيس مجلس إدارة جهاز الصناعات والخدمات البحرية، تدشين القاطرة الثالثة والأخيرة من طراز (ASD) بقوة شد 85 طن، والتى تم بناؤها داخل ترسانة الأسكندرية بالتعاون مع هيئة الإشراف الفرنسية (BV)، وذلك ضمن عقد الإتفاق بين القوات البحرية وشركة ترسانة الأسكندرية، بحضور اللواء بحرى مهندس حسام الدين عزت، رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة الأسكندرية، وعدد من قادة القوات البحرية، وهيئة الإشراف الفرنسية (BV).

يأتي هذا في إطار توجيهات القيادة السياسية وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توطين الصناعات الوطنية والتطوير المستمر لإمكاناتها وقدراتها التسليحية بمختلف الأسلحة والتخصصات.

تدشين القاطرة الثالثة من طراز (ASD)

وقام قائد القوات البحرية، بإفتتاح تشغيل بوابة القزق الشمالى للقاطرة بحمولة 800 طن والتى يبلغ طولها 32 متر وعرضها 13، 5 متر وغاطس 6، 5 متر، ويتعدى وزنها 120 طن، ونُفذت جميع أعمال التصميم والبناء للبوابة بواسطة مهندسين وفنيين شركة ترسانة الأسكندرية.

والجدير بالذكر أنه من المخطط تسليم القاطره الأولى «رأس الحكمة» للعمل ضمن الأسطول البحرى للقوات البحرية قبل نهاية العام الجارى 2024، كما يجرى حاليًا بناء عدد آخر من تلك القاطرات للتصدير خارج مصر، كما تعد تلك القاطرات أولى ثمار خط الإنتاج الجديد الذى دشنته ترسانة الأسكندرية لبناء ذلك الطراز المتميز من القاطرات لأول مرة بالترسانات المصرية بالتعاون مع مكتب التصميم الكندى «روبرت ألان».

وتسعى شركة ترسانة الأسكندرية لتعميم طراز القاطرات ASD داخل موانئ جمهورية مصر العربية نظراً للسعر التنافسى الذى تتميز به القاطرة والذى يصل لتخفيض 20% على الأقل عن سعر القاطرات المستخدمة حالياً فى الموانئ المصرية بالإضافة إلى توفير 50% من العملة الصعبة المطلوبة لها، فضلاً عن زيادة قوة شد القاطرة 85 طن وسهولة المناورة والتحكم، مع تجهيزها بمعدات من كبرى الشركات العالمية فى ذلك المجال.

كما تهدف شركة ترسانة الأسكندرية لإختراق سوق القاطرات العالمى بهذا الطراز بالأسواق العالمية لأول مرة فى تاريخ الترسانات المصرية خلال المرحلة المقبلة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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