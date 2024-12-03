محمد صلاح ينافس على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 05:02 مساءً - تواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول ضمن المرشحين لجائزة لاعب الشهر في البريميرليج لشهر نوفمبر من رابطة اللاعبين المحترفين.

صلاح سجل 5 أهداف وصنع هدفين آخرين لزملائه في شهر نوفمبر لينافس بقوة على الفوز بالجائزة.

وتضم قائمة المرشحين للجائزة كل من:

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 14

1- إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 12 هدفا

2- محمد صلاح ليفربول 11 هدفا

3- كريس وود نوتينغهام فورست 9 أهداف

4- كول بالمر تشيلسي 8 أهداف

4- نيكولاس جاكسون تشيلسي 8 أهداف

4- بريان مبيومو برينتفورد 8 أهداف

5- ماثيوس كونها وولفرهامبتون 7 أهداف

5- يوان ويسا برينتفورد 7 أهداف

6- يورجن ستراند لارسن وولفرهامبتون 6 أهداف

6- داني ويلبيك برايتون 6 أهداف

6- ليام ديلاب إبسويتش تاون 6 أهداف

6- أولي واتكينز أستون فيلا 6 أهداف

6- بيرنان جونسون توتنهام هوتسبير 6 أهداف

وعلى صعيد متصل تتصدر مباراة أرسنال ضد مانشستر يونايتد، أبرز مواجهات الجولة الرابعة عشر المقرر إقامتها على استاد الإمارات معقل الجانرز.

ويحل ليفربول ضيفا على نيوكاسل، ويستضيف مانشستر سيتي نظيره نوتنجهام فورست.

وتنطلق اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الانجليزي بمواجهتين فيما تختتم الجولة يوم الخميس بمباراة توتنهام ضد بورنموث.

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