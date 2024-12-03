رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتسديد قيمة استهلاك الغاز بالدولار لمشروعات المناطق الحرة - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتسديد قيمة استهلاك الغاز بالدولار لمشروعات المناطق الحرة - أخبار كلمتك

ضبط 1.5 مليون ريال سعودي بحوزة راكب في مطار القاهرة - أخبار كلمتك

ضبط 1.5 مليون ريال سعودي بحوزة راكب في مطار القاهرة - أخبار كلمتك

دوري أبطال آسيا، سالم الدوسري يقود تشكيل الهلال السعودي أمام الغرافة القطري - أخبار كلمتك

دوري أبطال آسيا، سالم الدوسري يقود تشكيل الهلال السعودي أمام الغرافة القطري - أخبار كلمتك

العين الإماراتي يتعادل مع باختاكور بهدف في دوري أبطال آسيا - أخبار كلمتك

العين الإماراتي يتعادل مع باختاكور بهدف في دوري أبطال آسيا - أخبار كلمتك

قناة ONTime Sports تقدم تغطية للعرض الخاص لفيلم «الحريفة 2 - أخبار كلمتك

قناة ONTime Sports تقدم تغطية للعرض الخاص لفيلم «الحريفة 2 - أخبار كلمتك

تعرف على تشكيلة نادي أهلي صنعاء امام مضيفه ظفار العماني - أخبار كلمتك

تعرف على تشكيلة نادي أهلي صنعاء امام مضيفه ظفار العماني - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. أحمد فهمي يكشف عن كواليس «تليجراف» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. أحمد فهمي يكشف عن كواليس «تليجراف» - أخبار كلمتك

اتحاد التأمين: البيانات الضخمة في القطاع محرك رئيسي للنمو المستقبلي - أخبار كلمتك

اتحاد التأمين: البيانات الضخمة في القطاع محرك رئيسي للنمو المستقبلي - أخبار كلمتك

وزير الصحة: توجيهات عاجلة لتذليل العقبات لتنفيذ المدينة الطبية وفق معايير الجودة العالمية - أخبار كلمتك

وزير الصحة: توجيهات عاجلة لتذليل العقبات لتنفيذ المدينة الطبية وفق معايير الجودة العالمية - أخبار كلمتك

إمام عاشور يتدرب منفردا خلال راحة الأهلي (صور) - أخبار كلمتك

إمام عاشور يتدرب منفردا خلال راحة الأهلي (صور) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

مدافع الزمالك يعلن تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مدافع الزمالك يعلن تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء - أخبار كلمتك

مدافع الزمالك يعلن تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 05:02 مساءً - أعلن أحمد رفاعي مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تجديد تعاقده مع النادي.

وكتب أحمد رفاعي عبر حسابه على فيسبوك: “الحمد لله، هذا من فضل ربي، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، 13 سنة داخل جدران نادي الزمالك والمسيرة مكملة، بعلن التجديد لبيتي والمكان اللي متربي فيه، بشكر مجلس الإدارة وعلى رأسه الكابتن حسين لبيب اللي بشكره وله الفضل في تجديد الثقة ودعمه لي”.

وتابع مدافع الزمالك: بشكر جمهور الزمالك العظيم والحبيب والمعشوق الأول والداعم دائما، وبوعدكم أن أبذل قصارى جهدي ولن أبخل بنقطة عرق من أجل نادي الزمالك ومن أجلكم وأكون عند حسن ظنكم والقادم أفضل إن شاء الله.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الكونفدرالية، موعد سفر بعثة المصري إلى موزمبيق - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق