الرياضة - 04:47 - الأحوال الجوية غدا.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 04:47 مساءً - الطقس غدا، والأحوال الجوية.. مع دخولنا فصل الشتاء، تحتلف حالة الطقس بين الحين والآخر، ما بين صقيع ليلا ودفء وسطوع الشمس، نهارا، لذا، تصبح حالة الطقس محل اهتمام كثير من المواطنين.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأربعاء 4 ديسمبر 2024، محذرة من التقلبات الطقس التي تشهدها البلاد.

الأحوال الجوية غدا

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون بارد ليلا وفي الصباح الباكر، على كافة الأنحاء.

الطقس غدا

وأوضحت الأرصاد الطقس غدا، حيث تسيطر الشبورة المائية صباحا قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، في القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

حالة الطقس غدا

ونوهت الهيئة إلى سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء على فترات متقطعة، مع نشاط رياح على أغلب المناطق على فترات متقطعة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط، توقعت الأرصاد أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، قال خبراء الأرصاد، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا الأربعاء 4 ديسمبر 2024

درجات الحرارة غدا الأربعاء 4 ديسمبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 22 14 العاصمة الإدارية 22 13 6 أكتوبر 21 12 بنها 22 13 دمنهور 22 12 وادي النطرون 22 12 كفر الشيخ 21 14 المنصورة 21 13 الزقازيق 22 12 شبين الكوم 21 13 طنطا 21 13 دمياط 22 15 بورسعيد 22 14 الإسماعيلية 23 10 السويس 22 11 العريش 22 08 رفح 21 09 رأس سدر 24 11 نخل 19 03 كاترين 16 02 الطور 23 11 طابا 20 06 شرم الشيخ 25 17 الإسكندرية 23 11 العلمين 22 11 مطروح 21 12 السلوم 20 09 سيوة 21 09 رأس غارب 25 13 الغردقة 26 14 سفاجا 25 14 مرسى علم 25 15 شلاتين 26 16 حلايب 24 18 أبو رماد 25 16 رأس حدربة 24 18 الفيوم 22 11 بني سويف 22 10 المنيا 22 11 أسيوط 22 09 سوهاج 23 10 قنا 24 10 الأقصر 24 15 أسوان 25 11 الوادي الجديد 24 10 أبو سمبل 25 11