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عودة دينامو الوسط، أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمباراة بيلباو - أخبار كلمتك

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عودة دينامو الوسط، أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمباراة بيلباو - أخبار كلمتك

عودة دينامو الوسط، أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمباراة بيلباو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 04:46 مساءً - أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، قائمة الفريق لخوض مواجهة أتلتيك بيلباو، غدا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة عودة البرازيلي أوريلين تشواميني نجم وسط ريال مدريد عقب تعافيه من الإصابة.


قائمة ريال مدريد

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، وسيرجيو ميستري

الدفاع: لوكاس فاسكيز، فاييخو، فران جارسيا، روديجر، ميندي، أسينسيو، ولورينزو أجوادو

الوسط: بيلينجهام، فالفيردي، مودريتش، أردا جولر، وداني سيبايوس

الهجوم: مبابي، رودريجو، إندريك، إبراهيم دياز، وجونزالو.

ويحتل ريال مدريد، وصافة جدول ترتيب الليجا برصيد 33 نقطة، بينما أتلتيك بلباو في المركز الرابع بـ26 نقطة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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