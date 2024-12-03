مازن هشام يتأهل لربع نهائي بطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 04:30 مساءً - الإسكواش، تأهل مازن هشام لاعب المنتخب الوطني للإسكواش لربع نهائي بطولة هونج كونج المفتوحة، المقامة حاليا بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات.

ووصل مازن هشام للدور ربع النهائي من بطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش، بعد الفوز على زميله محمد زكريا بنتيجة (3-1).

مصر تستضيف بطولة العالم للإسكواش

وأعلن الاتحاد الدولي للاسكواش عبر موقعه، استضافة مصر لبطولة العالم للاسكواش، في الفترة من 20 يوليو إلى 1 أغسطس القادم، في منافسات فردية وجماعية للرجال والسيدات، بعد تسجيل أرقام قياسية في نسخة هذا العام في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية.

الاتحاد الدولي للاسكواش يبرز قوة لاعبي مصر

وأشار موقع الاتحاد الدولي في تقرير موسع، الى أن مصر تعد قوة كبيرة في اللعبة الحديثة ولها مشهد شعبي، وتشهد اكتساحًا تاريخيًا نظيفًا في بطولة العالم للناشئين هذا العام، حيث فازت أمينة عرفي ومحمد زكريا بالمسابقات الفردية وفاز فريقي السيدات والرجال بمسابقات الفرق.

من جانبه، قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة: "نُقدر بشدة قرار الاتحاد العالمي للإسكواش باختيار مصر لاستضافة بطولة العالم للإسكواش للناشئين".

وأكد الوزير أن مصر علي استعداد تام لاستضافة البطولة، مشيرًا إلى أن البلاد ملتزمة بتقديم كافة التسهيلات لضمان نجاح الحدث، ما يعكس ثقة الاتحاد الدولي بقدرات مصر التنظيمية والبنية التحتية المتميزة.

وأعرب الوزير عن سعادته بإدراج الاسكواش في دورة الألعاب الأولمبية 2028، قائلًا: "نتقدم بالتهنئة للاتحاد العالمي للاسكواش على هذا الإنجاز الكبير في تأمين مكان للاسكواش في أولمبياد لوس أنجلوس 2028 المقبلة".

وأشار وزير الشباب والرياضة إلي مواصلة الترويج للعبة الإسكواش في جميع أنحاء مصر، مع التركيز بشكل خاص على رعاية المواهب الشابة وتقديم مجموعة من البرامج لدعم تطورهم، مؤكدا “نحن ملتزمون بالحفاظ على مكانة مصر كمركز عالمي وقوة رائدة في عالم الإسكواش”.

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