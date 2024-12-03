ناصر الخليفي يحسم الجدل حول رغبة سان جيرمان في ضم محمد صلاح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 04:30 مساءً - حسم رجل الأعمال القطري، ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الجدل حول اهتمام باريس بضم النجم المصري محمد صلاح من ليفربول.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في نهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير القادم.

وقال الخليفي في تصريحات صحفية: "محمد صلاح لاعب رائع ومذهل لكننا لم نفكر في صلاح، لنكون صادقين. نعلم أن كل نادي يرغب في الحصول عليه لكن هذه الشائعة عنّا ليست صحيحة".

تصريح محمد صلاح الصادم

وصرح محمد صلاح بعد الفوز الأخير لفريقه ليفربول على مانشستر سيتي (2-0) بالدوري الإنجليزي الممتاز، بأنه أراد الاستمتاع بالمباراة لأنها قد تكون الأخيرة له على ملعب أنفيلد ضد السيتيزينز.

وألمح صلاح إلى عدم تمديد عقده مع ليفربول الذي ينتهي في صيف 2025، ولم يتفق مع الريدز على شروط العقد الجديد حتى الآن

سلوت يمزح بشأن تصريح محمد صلاح

وحول هذا التصريح قال أرني سلوت، اليوم الثلاثاء، في تصريح أبرزه الحساب الرسمي لفابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على شبكة "إكس": "ربما محمد صلاح يعلم المزيد عن الـ115 تهمة الموجهة إلى مانشستر سيتي، لذلك يتوقع أنهم لن يكونوا موجودين بالدوري الإنجليزي في الموسم المقبل.. كانت مجرد مزحة!".

وأضاف المدرب الهولندي: "أكرر.. ما قلتُه كان مجرد مزحة".

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