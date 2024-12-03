الرياضة - 03:58 - الرئيس السيسي يهنئ إفريقيا الوسطى وجمهورية لاوس بعيدهما - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 03:58 مساءً - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوستين أركانج تواديرا، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.

وأوفد الرئيس السيسي، محمد رضا السيد الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية إفريقيا الوسطى بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث رئيس الجمهورية، برقية تهنئة مماثلة إلى رئيس جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية ثونجلون سيسوليث، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الجمهورية.