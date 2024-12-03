الدوري الممتاز، رقم مميز لـ الأهلي والمصري بعد الجولة الرابعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 03:57 مساءً - الدوري المصري، حافظ الأهلي والمصري البورسعيدي على سجلهما خاليا من الخسارة في بطولة الدوري المصري الممتاز بعد مرور الجولة الرابعة.

وشهدت الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الخسارة الأولى لكل من بيراميدز والاتحاد السكندري ومودرن سبورت فيما تعادل الأهلي مع البنك الأهلي سلبيا وحقق المصري الفوز على بيراميدز ليحافظ الثنائي الأهلي والمصري علي سجلهما خاليا من الخسارة في المسابقة المحلية حتى الآن.

وشهدت الجولة الرابعة خسارة مودرن سبورت 4-1 أمام سيراميكا كليوباترا، وبيراميدز أمام المصري 1-0، والاتحاد السكندري أمام طلائع الجيش 1-0.

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الرابعة

1- المصري البورسعيدي 10 نقاط

2- الزمالك 9 نقاط

3- الأهلي 8 نقاط

4- بيراميدز 7 نقاط

5- سيراميكا كليوباترا 7 نقاط

6- فاركو 7 نقاط

7- الاتحاد السكندري 7 نقاط

8- طلائع الجيش 7 نقاط

9- زد اف سي 5 نقاط

10- سموحة 5 نقاط

11- إنبي 4 نقاط

12- الإسماعيلي 4 نقاط

13- غزل المحلة 4 نقاط

14- الجونة 3 نقاط

15- مودرن سبورت 3 نقاط

16- بتروجيت نقطتان

17- البنك الأهلي نقطتان

18- حرس الحدود نقطة واحدة



جدول ترتيب الدوري المصري

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

نظام الدوري الممتاز

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

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