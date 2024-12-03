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بدء وصول منتخبات بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة الخميس المقبل - أخبار كلمتك

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بدء وصول منتخبات بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة الخميس المقبل - أخبار كلمتك

بدء وصول منتخبات بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة الخميس المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 03:57 مساءً - يبدأ يوم الخميس المقبل وصول المنتخبات المقرر مشاركتها في منافسات بطولة إبراهيم مصطفى الدولية والمقرر إقامتها في القاهرة خلال الفترة من 6 وحتى 8 ديسمبر الجاري.

وتقام منافسات البطولة على صالة اتحاد الشرطة الرياضي بالدراسة، في المصارعة الحرة والرومانية وتشهد مشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات.

ويشارك في البطولة منتخبات، إيران أمريكا والأردن والعراق وبلغاريا وغينيا والصين وأفغانستان، بالإضافة إلى مصر.

وعقد اجتماع مجلس إدارة اتحاد المصارعة اجتماعا عاجلا فور انتهاء الانتخابات، تضمن تكليف اللجنة العليا المنظمة للبطولة، باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل خروج البطولة بالشكل الذي يليق وسمعة الرياضة المصرية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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