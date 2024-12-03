الرياضة - 11:34 - تصنيف أندية كأس العالم للأندية وموعد القرعة.. الأهلي بالمستوى الثالث - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 11:34 صباحاً - كشفت تقارير صحفية، عن تصنيف الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية العام المقبل بمشاركة النادي الأهلي.

وتواجد النادي الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا في المستوى الثالث، وفقًا للتصنيف الذي من المقرر إن يعلنه الفيفا بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة، وقبل إجراء قرعة بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام بنظام جديد لأول كرة بمشاركة 32 فريقًا.

تصنيف الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية

المستوى الأول: أعلى 4 أندية في التصنيف الأوروبي، وأعلى 4 أندية في تصنيف أمريكا الجنوبية

«ريال مدريد، بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان، مانشستر سيتي، فلامنجو، بالميراس، فلومنينيسي، ريفر بليت».

المستوى الثاني: بقية الأندية الأوروبية المشاركة في البطولة

«أتلتيكو مدريد، تشيلسي، سالزبورج، بوروسيا دورتموند، إنتر ميلان، بورتو - بنفيكا، يوفنتوس».

المستوى الثالث:أعلى ناديين في تصنيف كل من آسيا وإفريقيا وأمريكا الشمالية، وبقية أندية أمريكا الجنوبية بالبطولة.

«الأهلي، الهلال، أولسن، الوداد، مونتيري، كلوب ليون، بوكا جونيور، بوتافوجو».

المستوى الرابع: أقل ناديين في تصنيف آسيا وإفريقيا وأمريكا الشمالية، والنادي المشارك من قارة أوقيانوسيا، ونادي البلد المضيف.

«أوراوا ريد دياموند، العين، الترجي، صن داونز، باتشوكا، سياتل واندرز، أوكلاند سيتي، إنتر ميامي».

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025

تقام قرعة بطولة كأس العالم للأندية يوم الخميس المقبل في مدينة ميامي الأمريكية، ويمثل النادي الأهلي خالد مرتجي أمين الصندوق بمجلس إدارة القلعة الحمراء، وذلك بعد اعتذار الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة.