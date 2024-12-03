الرياضة - 11:34 - البنك المركزي المصري ينضم لنظام الدفع والتسوية الإفريقي «PAPSS» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 11:34 صباحاً - في إطار الجُهود المصرية المستمرة لدعم العلاقات المصرفية على المستوى الإقليمي وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الإفريقية، اعتمد البنك المركزي المصري في نوفمبر 2024 اتفاقية مشاركة المركزي المصري في نظام الدفع والتسوية الإفريقي PAPSS.

وقال البنك المركزي إن نظام PAPSS - التابع لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي «Afreximbank» - يساهم في تيسير تنفيذ المدفوعات والتحويلات التجارية عبر الحدود مع خفض التكلفة والزمن اللازمين لتنفيذها، مما يمثل خطوة واعدة جديدة نحو تدعيم الروابط الاقتصادية التاريخية والتوسع في حركة التجارة المتبادلة بين مصر والدول الإفريقية الشقيقة.

وصرح رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن توقيع اتفاقية مشاركة البنك المركزي المصري بالنظام الجديد يأتي في إطار حرص جمهورية مصر العربية على تحقيق التواصل التجاري والاقتصادي المطلوب مع دول العالم المختلفة وخاصة الدول الإفريقية، ونتاجًا للتواصل والتعاون المستمر بين البنك المركزي المصري والبنوك المركزية الإفريقية.

وأوضح نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن المزايا العديدة التي يتيحها نظام الدفع والتسوية الإفريقي من شأنها أن تحفز البنوك العاملة في مصر والبنوك الإفريقية على الاشتراك في النظام والتوسع في المعاملات المالية فيما بينها، حيث يضم النظام في عضويته 14 بنكًا مركزيًا لدول «نيجيريا - غانا - ليبريا - جمهورية غينيا - جامبيا - سيراليون - جيبوتي - زيمبابوي - زامبيا -كينيا - رواندا - ملاوي - تونس - جزر القمر» بالإضافة الى أكثر من 50 بنكا تجاري.

وأشار إلى أن العديد من البنوك العاملة في مصر أبدت اهتمامها ورغبتها في الاشتراك بنظام الـ PAPSS، وبموجب الاتفاقية سيتولى البنك المركزي المصري الإشراف على اشتراك البنوك العاملة في مصر بالنظام.

ويتوقع البنك المركزي المصري أن يساهم النظام الجديد في تعزيز حجم التبادل التجاري بين جمهورية مصر العربية وقارة إفريقيا وتوطيد العلاقات الاقتصادية المصرية مع الدول الإفريقية، كما يساعد على تحقيق التكامل المالي بين دول القارة الإفريقية، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على توفير العملات الأجنبية من خلال آلية تسوية صافي المعاملات المتبادلة بين الدول المشاركة.

ماذا يعني نظام الدفع (PAPSS) للأسواق الأفريقية؟

ونظام الدفع PAPSS - نظام الدفع والتسوية لعموم إفريقيا - عبارة عن بنية أساسية عابرة للحدود للسوق المالي تتيح معاملات الدفع عبر إفريقيا.

- تستفيد الحكومات والبنوك المركزية المشاركة مع PAPSS من:

- تخفيف الضغط على الحسابات الحالية والطلبات على سيولة النقد الأجنبي.

- زيادة شفافية النشاط التجاري عبر الحدود، وزيادة الرقابة على المعاملات عبر الحدود وزيادة القدرة على توليد الإيرادات.

- تعزيز فرص الشمول المالي وتحسين النمو الاقتصادي من خلال التجارة بين البلدان الأفريقية.

ماذا يعني نظام الدفع والتسوية PAPSS للعملاء

يمكن للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد الاستفادة من:

- الدفع الفوري أو الشبه فوري للمعاملات عبر الحدود دون المتاعب المرتبطة بتحويل العملة.

- تحسين رأس المال العامل من خلال ضمان الدفع ومعاملات أسرع.

- الوصول إلى حلول تسهيل الدفع المختلفة من خلال شبكة متنامية من الوسطاء الماليين.