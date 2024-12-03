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غالي يطمئن على ترتيبات سفر بعثة الأهلي إلى جنوب أفريقيا - أخبار كلمتك

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غالي يطمئن على ترتيبات سفر بعثة الأهلي إلى جنوب أفريقيا - أخبار كلمتك

غالي يطمئن على ترتيبات سفر بعثة الأهلي إلى جنوب أفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 11:20 صباحاً - الأهلي، حرص حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والذي تم تكليفه بتولي رئاسة بعثة فريق الكرة في رحلة جنوب افريقيا لمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي السبت القادم على التواصل مع سفارة مصر في جنوب أفريقيا للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة باستقبال البعثة غدًا الأربعاء. 

كما غادر المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق بالنادي الأهلي، إلى أمريكا اليوم الثلاثاء، لحضور قرعة مونديال الأندية ممثلًا عن النادي الأهلي في الاحتفالية المقرر إقامتها الخميس في مدينة ميامي. 

واعتذر  محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور قرعة مونديال الأندية 2025. جاء ذلك بعدما تعرض رئيس النادي إلى وعكة صحية خلال الأسبوعين الماضيين ألزمته الفراش. 

يحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات اليوم الثلاثاء وذلك في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي السبت القادم. 

 يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي السبت الموافق 7 من شهر ديسمبر الجاري. 

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بدوري أبطال إفريقيا 

وتنطلق المباراة في الثالثة عصرًا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقياأ. 

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ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شاشة قنوات بي أن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.  

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وتعادل الأهلي أمس الأول سلبيًّا أمام البنك الأهلي ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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