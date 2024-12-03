الرياضة - 11:17 - شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة.. «تفاصيل الحجز والأسعار» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 11:17 صباحاً - شقق الإسكان الاجتماعي.. يتساءل الكثير من المواطنين، بعد أن طرحت وزارة الإسكان وحدات سكنية في المدن الجديدة والمحافظات ضمن مشروع سكن لكل المصريين 5 عن أين تقع شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة؟.

شقق الإسكان الاجتماعي

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص شقق الإسكان الاجتماعي وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

شقق الإسكان 2024

طرحت وزارة الإسكان 6575 وحدة سكنية جديدة في مشروعات «دار مصر، سكن مصر، جنة، الإسكان المتميز، وروضة العبور»، وذلك لـ محدودي ومتوسطي الدخل.

شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة في «سكن مصر»

وتوجد 2843 وحدة سكنية بـ مشروع سكن مصر، من بينهم 700 وحدة سكنية في القاهرة الجديدة بمنطقة أرض المعارض 1، و2 و3 في جنوب طريق القطامية، العين السخنة، منطقة غرب المحلية الأول، ومنطقة شمال طريق القطامية.

شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

يبلغ مقدم جدية حجز شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة نحو 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى 500 جنيه مصاريف إدارية، وتتراوح المساحات ما بين 106 لـ 133 متر، وسعر المتر 11500 جنيه لـ العمارة الذي لا يتوفر بها مصعد، و12400 جنيه لـ الذي يتواجد بها مصعد.

شقق القاهرة الجديدة

وتكون أقساط شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة، ربع سنوية، على 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات، ويستمر التقديم في شقق سكن مصر حتى يوم 26 ديسمبر 2024 المقبل.

شروط حجز شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

- يبدأ المقدم لحجز الوحدات السكنية من 20% لمدة تقسيط تصل إلى 20 عامًا.

- التعاقد بنظام التمويل العقاري للمواطنين منخفضي الدخل بفائدة 8% سنويًا، ومتوسطي الدخل 12% سنويًا.

- يحظر على صاحب الطلب شراء الوحدات نقدا، ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري.

- يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما أثناء الحجز على شقق الإسكان الاجتماعي 2024.

- ألا يزيد سن المتقدم من منخفضي الدخل عن 50 عاما وألا يزيد سن المتقدم من متوسطي الدخل عن سن المعاش.