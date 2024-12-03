تواجد سام مرسي، الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة ايبسويتش تاون وكريستال بالاس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 11:03 صباحاً - يستضيف فريق إيبسويتش تاون، الذي يلعب له النجم المصري سام مرسي، نظيره كريستال بالاس مساء اليوم، الثلاثاء، في الجولة 14 من منافسات الدوري الإنجليزي.



موعد مباراة إيبسويتش تاون ضد كريستال بالاس



ويستقبل ملعب بورتمان رود مباراة إيبسويتش تاون ضد كريستال بالاس في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

تشكيل إبسويتش تاون المتوقع ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز



في حراسة المرمى: موريتش.

في خط الدفاع: أكسيل – أوشايا – ليف – كاميرون.

في خط الوسط: سام مرسي – جينز – عمري – سامي - بيرنز.

في خط الهجوم: ديلاب.



تشكيل كريستال بالاس المتوقع ضد إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز



حراسة المرمى: هيندرسون.

خط الدفاع: مونوز، ريتشاردز، كلاين، جويهي.

خط الوسط: ميتشيل، وارتون، هوجيس.

خط الهجوم: كامادا، إيزي، ماتيتا.

ترتيب ايبسويتش تاون في الدوري الانجليزي

ويحتل إيبسويتش تاون المركز التاسع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط فقط، لأنه لم يحقق سوى فوز واحد في 13 مباراة، كما تعادل في 6 مباريات وتلقى 6 هزائم.

وبنفس الرصيد يتواجد فريق كريستال بالاس في المركز السابع عشر من ترتيب البريميرليج برصيد، 9 نقاط.

ويتسلح سام مرسي ورفقائه بالأرض والجمهور لإيقاف نتائجه السلبية في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما خسر على يد نوتنجهام فورست في الجولة الماضية بهدف دون رد.

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