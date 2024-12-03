تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 10:47 صباحاً - يحل فريق برشلونة، ضيفًا على خصمه ريال مايوركا مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة المتوقع أمام مايوركا

حراسة المرمى: بينيا.

خط الدفاع: كوندي، كوبارسي، إينيجو مارتينيز، مارتن.

خط الوسط: كاسادو، بيدري، أولمو، لامين يامال.

خط الهجوم: رافينيا، ليفاندوفسكي.

موعد مباراة برشلونة ومايوركا في الدوري الإسباني

تنطلق مباراة برشلونة ومايوركا في الدوري الإسباني في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، 9 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ومايوركا اليوم في الدوري الإسباني

تذاع مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 1.



ويخوض برشلونة مباراته اليوم ضد مايوركا، على ملعب "سون مويس"، مع العلم إنها مُقدمة من الجولة التاسعة عشر، لارتباط الفرق بالمشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني مطلع العام الجديد في السعودية.



ويحتل برشلونة حاليًا صدارة الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، في حين أن مايوركا لديه 24 نقطة في المركز السادس.

ويسعى برشلونة إلى تصحيح مساره وتحقيق الفوز حيث لم يحقق أي انتصار في المباريات الثلاث الماضية، بواقع هزيمتين وتعادل.

ويواجه نادي برشلونة، تحديا صعبا خلال شهر ديسمبر الجاري، للمواصلة في المنافسة على الصدارة في مختلف البطولات.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فقد تراجع مستوى البارسا في الشهر الماضي، والذي انتهى يوم السبت بأسوأ طريقة ممكنة، بالخسارة 1-2 أمام لاس بالماس.

وظهرت في الفترة الأخيرة، معاناة برشلونة عند اللعب خارج الديار، لكن الفريق سيكون أمام تحديات جديدة خلال ديسمبر الجاري، دون وجود فرصة لالتقاط الأنفاس أو معالجة جراحه بعد 3 تعثرات متتالية في الليجا.

وسيخوض فريق المدرب هانز فليك 3 مباريات متتالية خارج أرضه في بداية الشهر الجاري، وسيتعين على برشلونة، تحسين أدائه خارج ملعبه، حيث لم يتمكن في آخر زيارتين له، من الفوز على ريال سوسييداد في أنويتا (0-1) أو سيلتا فيجو في بالايدوس (2-2).

وستكون العقبة الأولى أمام برشلونة ضد ريال مايوركا، الذي يحتل المركز السادس، اليوم الثلاثاء، على ملعب سون مويكس ضمن الجولة 19 من الليجا.

وسيخوض برشلونة المباراة التالية ضد ريال بيتيس، وهو فريق صاحب جودة عالية ويضم لاعبين مميزين مثل عبد الصمد الزلزولي وكلمتكر روكي، السبت المقبل، على ملعب بينيتو فيامارين.

وسيصل فريق المدرب فليك إلى الاختبار الأصعب والثالث على التوالي في ديسمبر خارج ملعبه، عندما يلتقي بوروسيا دورتموند، يوم الأربعاء 11 ديسمبر في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وكانت المباراة الوحيدة التي خسرها برشلونة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم خارج ملعبه أيضًا ضد موناكو الفرنسي.

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