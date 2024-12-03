الرياضة - 10:44 - تفاصيل زيادة المعاشات يناير 2025.. رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 10:44 صباحاً - زيادة المعاشات يناير 2025.. تصدرت زيادة المعاشات محركات البحث في جوجل، وذلك بعد أن قررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي زيادة المعاشات في يناير 2025، ورفع الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني.

تفاصيل زيادة المعاشات يناير 2025

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زيادة المعاشات يناير 2025

كشف اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه.

وتم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، ليكون 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه، ويبدأ تنفيذ هذا القرار يوم 1 يناير 2025 المقبل.

موعد زيادة المعاشات يناير 2025

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في تصريحات صحفية سابقة أنه رفع الحد الأدنى للمعاش، يكون بدءً من يوم 1 ديسمبر 2025، ليصبح 1495 جنيه بدلاً من 1300 جنيه.

ويبلغ الحد الأقصى للمعاش، بعد زيادة المعاشات في يناير 2025 نحو 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيه.

قرار رفع الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني

وأضاف اللواء جمال عوض أن قرار رفع الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، جاء وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعي بهدف تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

زيادة المعاشات في العام الحالي

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن لا توجد زيادة جديدة في المعاشات بالعام الحالي، وذلك نظرا لصرفها مبكرا ضمن حزمة حماية اجتماعية، التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شملت زيادة في المرتبات والمعاشات.

وسبب تعجيل زيادة المعاشات في مارس الماضي، هي الظروف الاقتصادية، التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية والعدوان الإسرائيلي على غزة، والتضخم.

زيادة المعاشات بنسبة 15%

ونصت المادة 35 من قانون المعاشات على موعد الزيادة السنوية، حيث تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتباراً من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%.

ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند حساب الزيادة التالية.

قيمة المعاش قبل الزيادة الجديدة

- معاشات الشريحة الأولى: 1495 جنيها.

- معاشات الشريحة الثانية: 1725 جنيها.

- معاشات الشريحة الثالثة: 1840 جنيها.

- معاشات الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.

- معاشات الشريحة الخامسة: 2645 جنيها.

- معاشات الشريحة السادسة: 2990 جنيها.

- معاشات الشريحة السابعة: 3335 جنيها.

- معاشات الشريحة الثامنة: 3680 جنيها.

- معاشات الشريحة التاسعة: 4025 جنيها.

- معاشات الشريحة العاشرة: 4370 جنيها.

- معاشات الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيها.

-معاشات الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيها.

- معاشات الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.

- معاشات الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيها.