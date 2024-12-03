سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الضرائب: تطوير منظومة الرأي المسبق خطوة أساسية لتعزيز الشفافية ودعم الممولين والمستثمرين - أخبار كلمتك

الضرائب: تطوير منظومة الرأي المسبق خطوة أساسية لتعزيز الشفافية ودعم الممولين والمستثمرين - أخبار كلمتك

الفيومي: استراتيجية قومية لإنتاج الهيدروجين الأخضر - أخبار كلمتك

الفيومي: استراتيجية قومية لإنتاج الهيدروجين الأخضر - أخبار كلمتك

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

"معلومات الوزراء" يرصد عدد الاشتراكات النشطة لخدمة إنترنت الهاتف المحمول (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

"معلومات الوزراء" يرصد عدد الاشتراكات النشطة لخدمة إنترنت الهاتف المحمول (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

انتقال رونالدو لمنزل جديد يبقي على آمال التجديد للنصر (فيديو) - أخبار كلمتك

انتقال رونالدو لمنزل جديد يبقي على آمال التجديد للنصر (فيديو) - أخبار كلمتك

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

موعد مباراة برشلونة ومايوركا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة برشلونة ومايوركا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

موعد إجازة نصف العام 2025 لجميع الطلاب - أخبار كلمتك

موعد إجازة نصف العام 2025 لجميع الطلاب - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:44 - تفاصيل زيادة المعاشات يناير 2025.. رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:44 - تفاصيل زيادة المعاشات يناير 2025.. رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

خالد مرتجي يطير إلى أمريكا لحضور قرعة كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
خالد مرتجي يطير إلى أمريكا لحضور قرعة كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

خالد مرتجي يطير إلى أمريكا لحضور قرعة كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 10:29 صباحاً - الأهلي، غادر المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق بالنادي الأهلي، إلى أمريكا، اليوم الثلاثاء، لحضور قرعة مونديال الأندية ممثلًا عن النادي الأهلي في الاحتفالية المقرر إقامتها الخميس المقبل في مدينة ميامي. 

واعتذر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور قرعة مونديال الأندية 2025 بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأسبوعين الماضيين ألزمته الفراش. 

يحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي السبت القادم. 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي السبت الموافق 7 من شهر ديسمبر الجاري. 

 

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بدوري أبطال إفريقيا 

وتنطلق المباراة في الثالثة عصرا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. 

62574cf554.jpg

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شاشة قنوات بي أن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.  

fd1621279d.jpg

 

وتعادل الأهلي أمس الأول سلبيا أمام البنك الأهلي ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

مروان عطية يعتذر لـ أحمد ياسر ريان بعد إصابته - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق