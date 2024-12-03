الرياضة - 10:10 - سعر الذهب اليوم عيار 21 في مصر بالدمغة والمصنعية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 10:10 صباحاً - انخفض سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 في مصر بالدمغة والمصنعية، وذلك وفقاً لآخر تحديث لـ أسعار الذهب في سوق الصاغة، حيث حدث تراجع بقيمة 5 جنيهات في جميع أعيرة سعر الذهب.

سعر الذهب بالدمغة والمصنعية

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب الآن وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 الآن في مصر، سجل نحو 4205.75 جنيهًا للبيع، و4182.75 للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22 الآن في مصر، سجل نحو 3855.25 جنيهًا للبيع، و3834.25 للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر، سجل نحو 3680 جنيهًا للبيع، و3660 للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر، سجل نحو 3154.25 جنيهًا للبيع، و3137.25 للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 الآن في مصر، سجل نحو 2453.25 جنيهًا للبيع، و2440 للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 الآن في مصر، سجل نحو 2102.75 جنيًها للبيع، و2091.5 للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9 الآن في مصر، سجل نحو 1577.25 جنيهًا للبيع، 1568.5 للشراء.

سعر الجنية الذهب

سعر الجنيه الذهب الآنفي مصر، سجل نحو 29440 جنيهًا للبيع جنيهًا، 29280 للشراء.

سعر أوقية الذهب

سعر أوقية الذهب الآن في مصر، سجل نحو 2647.73 دولارًا للبيع، 2647.46 دولارًا للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب بدون مصنعية

- سعر الذهب عيار 24 بقيمة 4205 جنيهات للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في دول الخليج.

- سعر الذهب عيار 21 بقيمة 3680 جنيها للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في محافظتَي القاهرة والإسكندرية.

- سعر الذهب عيار 18 بقيمة 3154 جنيها للجرام، ويعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في صعيد مصر.

- سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بقيمة 29440 جنيها.

- سعر الذهب عالميا اليوم، سجل 2645 دولار للأوقية، وذلك سعر أوقية الذهب عالميا بالبورصات الخارجية.