الموعد والقنوات الناقلة لقرعة كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 09:56 صباحاً - يترقب عشاق الرياضة خاصة جماهير الأهلي قرعة كأس العالم للأندية في نسختها في ميامي يوم 5 من ديسمبر الجاري، وفقًا لما أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وستقام البطولة في الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025

من المرتقب أن تنطلق مراسم إجراء قرعة كأس العالم للأندية 2025 يوم الخميس المقبل، والموافق 5 من شهر ديسمبر الجاري، وذلك في تمام السادسة والنصف مساء على أراضي دولة الولايات المتحدة الأمريكية.

القنوات الناقلة لقرعة كأس العالم للأندية 2025

وسيتم بث المباراة عبر قناة "أبو ظبي الرياضية"، وقناة "الإخبارية" السعودية، وقناة beIN سبورت، وأخيرًا قناة الـ FIFA عبر اليوتيوب.

كما أعلنت on time sports إذاعة مراسم القرعة.

وتقام مباراة الافتتاح للبطولة الموسعة، يوم الأحد 15 يونيو المقبل في ميامي بمشاركة فريق إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي.

بينما يستضيف ملعب ميتلايف في نيوجيرسي المباراة النهائية يوم 13 يوليو 2025.

وحسب نظام القرعة، سيتم تقسيم الفرق المشاركة إلى 8 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 أندية.

وبعد ذلك يصعد المتصدر والوصيف إلى ثمن النهائي، وتُلعب باقي المباريات بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

الفرق المتأهلة لكأس العالم للأندية 2025

قارة إفريقيا: الأهلي المصري، الوداد المغربي، الترجي التونسي، وصن داونز الجنوب إفريقي.

قارة آسيا: الهلال السعودي، أوراوا ريد دايموندز الياباني، العين الإماراتي، وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

قارة أوروبا: تشيلسي (إنجلترا)، ريال مدريد (إسبانيا)، مانشستر سيتي (إنجلترا)، بايرن ميونخ (ألمانيا)، باريس سان جيرمان (فرنسا)، إنتر ميلان (إيطاليا)، بورتو (البرتغال)، بنفيكا (البرتغال)، يوفنتوس (إيطاليا)، بروسيا دورتموند (ألمانيا)، أتلتيكو مدريد (إسبانيا)، وسالزبورغ (النمسا).

أمريكا الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي: مونتيري (المكسيك)، سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة الأمريكية)، كلوب ليون (المكسيك)، وباتشوكا (المكسيك).

أوقيانوسيا: أوكلاند سيتي (نيوزيلندا).

أمريكا الجنوبية: بالميراس (البرازيل)، فلامنغو (البرازيل)، فلومينينسي (البرازيل)، ريفير بليت (الأرجنتين)، بوكا جونيورز (الأرجنتين)، وبوتافوغو (البرازيل).

البلد المضيف: إنتر ميامي (الولايات المتحدة الأمريكية).

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